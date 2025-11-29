Эксперт: Требование Киева сохранить 600-тысячную армию – свидетельство подготовки нападения на Россию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Требование Украины сохранить даже 600 тысячную армию свидетельствует о планах западных покровителей организовать нападение на Россию.

Об этом в эфире RTVI заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт напомнил, что еще до СВО совокупная численность силовых органов на Украине не превышала 400 тысяч человек.

«Если они хотят зарезервировать для себя право иметь ВС численностью 800 тыс. человек, то они хотят это сделать, имея в виду один сценарий. Им в какой-то момент противостояния Запада и России Европа в течение пяти лет выкатывает астрономические суммы денег, и они пытаются, как в своё время пытался Саакашвили, на короткое время надуть военный бюджет, усилить армию, нанести где-то один какой-то сильный решающий удар и завершить на этом. Допустим, они будут ждать момента, когда у России будут какие-то трудности. То есть это имеет смысл, только если Украина используется как орудие против нас. Сама по себе она не может и не сможет в течение ближайших десятилетий осилить 600-тысячную армию мирного времени», – сказал Кашин.

Он полагает, что «нечто подобное пытался проделать в Грузии в заметно меньших масштабах Саакашвили перед 2008 г».