17.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Эксперт: Украина – это советский чиновничий монстр

Чиновничий аппарат на Украине невероятно раздут, а неповоротливая система управления ничем не отличается от времен УССР.

Об этом в эфире канала «НАШ» заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам за 28 лет, как система управления, – достался кусок советской власти. Кабмин – там больше 20 министерств.

Я подозреваю, что во всем государственном аппарате работают больше миллиона чиновников. Надо это все ликвидировать. Во всем мире сегодня работают маленькие компактные государства.

Стране очень нужна новая спецслужба. Одна из самых эффективных спецслужб – Моссад.

Как вы думаете, сколько там кадровых офицеров работает? До 300.

А в центральном аппарате СБУ работает более 3 тысяч. Сравните. Нам нужно колоссальное сокращение госаппарата», – резюмировал Гайдай.

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