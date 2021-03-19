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19.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Медицина, Политика, Украина
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Эксперт: Украина не в состоянии победить коронавирус

Новости Украины

Для преодоления коронавирусной инфекции необходимо провести массовую вакцинацию населения, а такие меры как вновь вводимый в Киеве локдаун носят временный характер и не решат проблему.

Об этом в эфире канала Апостроф заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это вынужденный, но малоэффективный вариант. Любой локдаун носит временный характер. В Киеве и в Украине в целом мы видели уже два локдауна. На какое-то время это помогает выйти из сложной ситуации, но потом уровень заболеваемости снова растет. Если не будет проведена полноценная, массовая вакцинация, никакой локдаун [не поможет]», – сказал политолог.

Он считает, что локдаун не повлияет на рейтинг киевских властей, поскольку до выборов далеко.

«Сейчас никто не думает о рейтингах, о них начинают думать ближе к выборам. Поскольку сейчас выборов нет, руки у многих развязаны. Это в прошлом году, накануне местных выборов, думали, как не навредить рейтингу», – сказал политолог.

Киев вводит новый строгий локдаун с 20 марта по 9 апреля включительно. Сегодня – последний день работы торговых центров, ресторанов, музеев и кинотеатров. Как заявил ранее мэр Киева Виталий Кличко, ситуация в столице сложная, а может стать катастрофической. В больницах уже более 3300 больных Covid-19, заполнено более 70% койкомест.


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