Эксперт: Украина не в состоянии защитить границу от мигрантов из Белоруссии

Новости Украины

Укранские власти занимаются спекуляциями вокруг кризиса с мигрантами, вместо того, чтобы попытаться продумать, что реально можно сделать для недопущения прорыва толп через границу Белоруссии и Украины.

Об этом в эфире 4 канала заявил эксперт по энергетическому рынку Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что делают у нас? Банальная политическая спекуляция – когда рассказывают, что надо войска туда двинуть, надо немедленно строить стены или стрелять в мигрантов, министр внутренних дел собирает владельцев травматического оружия на сборы, чтобы с помощью их контролировать границу. Все это – банальные политические спекуляции когда надо что-то сказать. Понятно, что Лукашенко решает свои задачи, задачи своей политической субъектности. Заодно решает и материальный вопрос – после августа и прошлогодних выборов ЕС перестал платить за «границу на замке». Организовав такой локальный кризис, он пытается принудить ЕС к диалогу. Думаю, неделя-полторы – и к компромиссу стороны придут. А что мы собираемся делать в этой ситуации? 1000 километров границы, вся численность пограничной службы – 53 тыс. человек штатного состава. Как это представляют? Поляки на крохотный участок границы подняли всех, кого только можно, включая территориальную оборону. Есть ли у нас такие возможности? И за чей счет будет банкет?», – недоумевает Андрей Золотарев.