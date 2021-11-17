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17.11.2021 20:29
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Кризис, миграция, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина
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Эксперт: Украина не в состоянии защитить границу от мигрантов из Белоруссии

Новости УкраиныУкранские власти занимаются спекуляциями вокруг кризиса с мигрантами, вместо того, чтобы попытаться продумать, что...

Укранские власти занимаются спекуляциями вокруг кризиса с мигрантами, вместо того, чтобы попытаться продумать, что реально можно сделать для недопущения прорыва толп через границу Белоруссии и Украины.

Об этом в эфире 4 канала заявил эксперт по энергетическому рынку Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что делают у нас? Банальная политическая спекуляция – когда рассказывают, что надо войска туда двинуть, надо немедленно строить стены или стрелять в мигрантов, министр внутренних дел собирает владельцев травматического оружия на сборы, чтобы с помощью их контролировать границу.

Все это – банальные политические спекуляции когда надо что-то сказать.

Понятно, что Лукашенко решает свои задачи, задачи своей политической субъектности. Заодно решает и материальный вопрос – после августа и прошлогодних выборов ЕС перестал платить за «границу на замке». Организовав такой локальный кризис, он пытается принудить ЕС к диалогу. Думаю, неделя-полторы – и к компромиссу стороны придут.

А что мы собираемся делать в этой ситуации? 1000 километров границы, вся численность пограничной службы – 53 тыс. человек штатного состава. Как это представляют?

Поляки на крохотный участок границы подняли всех, кого только можно, включая территориальную оборону. Есть ли у нас такие возможности? И за чей счет будет банкет?», – недоумевает Андрей Золотарев.

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