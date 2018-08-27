Эксперт: Украинцы не могут обеспечивать себе нормальный уровень жизни

27.08.2018, Киев, Игорь Петров

У украинцев фактически нет средств для поддержания нормального уровня жизни. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора Института стратегических исследований «Новая Украина» Святослав Денисенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое, наверно, и главное требование МВФ – это повышение цен на газ. Сейчас речь идет о том, что повышение может быть в пределах 20%, может прийти к полному паритету с ценами на мировых рынках. Но в любом случае повышение цен на газ даже на 20%, во-первых, даст инфляционный мультипликатор по всей экономике, а во-вторых, приведет к тому, что, собственно, возникнут проблемы у граждан с оплатой услуг ЖКХ.

Уже сегодня мы видим, что растет задолженность за газ населения, растет задолженность населения по оплате электроэнергии, обеспечения уборки придомовых территорий. У людей фактически нет средств для поддержания нормального уровня жизни, нормального жизнеобеспечения нет. Отсюда растет социальное напряжение и социальное недовольство. И отсюда одна из главных тем будущей избирательной кампании – вопрос социальной справедливости.

Как бы сегодня политики не пытались избежать дискуссий на тему «как и чем будет обеспечена гарантированно жизнь граждан», эта тема для населения будет ключевой», – заявил Святослав Денисенко.