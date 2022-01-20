Эксперт: Украинская нищета порождает не только гастарбайтеров, но и преступников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Поскольку большая доля граждан Украины получает очень низкие зарплаты, у них просто не остается другого выхода, кроме как ехать за рубеж на заработки.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Каким образом государство может хоть как-то ограничивать права человека, если наш человек отучился здесь в Украине, и он хочет работать в Англии? Почему и каким образом государство может его задержать? Только условиями жизни. Мы ищем, в первую очередь, возможность заработать денег, а вот тут картинка уже немножко похуже – данные Госкомстата Украины за сентябрь 2021 года – 30 процентов украинцев получают заработную плату до семи тысяч гривен, и это брутто, то есть, на руки люди получали приблизительно до шести тысяч гривен или 200 гривен в день», – отметил он.

«И когда смотришь на цены, на коммунальные услуги, когда видишь цены на продукты питания, то возникает вопрос – а что делать человеку, который попал в условия, когда он, молодой специалист, получает минимальную заработную плату? Что ему делать? И вот тут появляется очень интересная зависимость: рост безработицы всего лишь на один процент – ведет к увеличению преступности на два процента», – отметил эксперт.