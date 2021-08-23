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23.08.2021 18:43 (Мск), Тирана, Алексей Топоров
 
Албания, Афганистан, Балканы, беспредел, Дзен, Криминал, миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Эксперт: «В Албанию попадут сотни педофилов из Афганистана»

Албанский адвокат Альтин Годжай предположил, что вместе с тысячами афганских беженцев в его страну...

Албанский адвокат Альтин Годжай предположил, что вместе с тысячами афганских беженцев в его страну попадут и сексуальные извращенцы.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Юрист сообщил об опасениях, которые он испытывает в связи с прибытием в Албанию тысяч беженцев из Афганистана из числа служащих павшего проамериканского режима, которых Тирана обязалась перед Вашингтоном разместить у себя до момента получения ими въездных виз в США.

Альтин Годжай

«Их тысячи. Сотни из них – педофилы. Потому что это их традиция, – сказал Годжай. – Они одевают юных мальчиков, как женщин, и те потом танцуют для них и впоследствии подвергаются сексуальному насилию».

Как сообщалось ранее, первая группа беженцев – переводчиков и сотрудников различных американских структур в Афганистане – в количестве 250 человек уже прибыла в Албанию. За размещение афганцев ответственен один из сотрудников администрации премьер-министра страны Эди Рама.

При этом бежавших из Афганистана после победы талибов обязались селить вместе с семьями на территории между Тираной и Дурресом.

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