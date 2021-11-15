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15.11.2021 22:12
(Мск), Москва,
Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Эксперт: «В Гродно крепкие ребята собираются – Лукашенко доиграется»

Поддерживая кризис с мигрантами на границе с Евросоюзом, президент Белоруссии Александр Лукашенко создает проблему...

Поддерживая кризис с мигрантами на границе с Евросоюзом, президент Белоруссии Александр Лукашенко создает проблему для своей страны. В Гродно, например, уже формируются бригады из местных жителей на случай борьбы с мигрантами.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт, полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это сейчас там паника. Что начнется, уже есть свидетельства о том, что начинаются мелкие грабежи и так далее. Мы об этом говорили с самого начала – вы что будете делать, когда это все попрет, когда это будет действительно все замерзать и голодать…

Цинизм власти доходит до такой степени, что у белоруссов уже чуть ли не добровольно-принудительно собирают теплые вещи. И Лукашенко: «Ну что я там помогаю? Там бабушка какая-то соленья принесла».

Кто эту бабушку впустит в пограничную зону, родной? У тебя сейчас опять это все началось. Не дай Бог белорусам знать, как с этим поступят – с их грибочками и теплыми вещами – им это нахрен не нужно, они не для этого там.

Лукашенко пустил кубло гадюк в свою страну – вы думаете, что это все рассосется? Что вы дальше делать будете?.. Мне пишут из Гродно, там народ собирается, там ребята тоже крепкие, народ собирается самостоятельно с ними уже разбираться кое-где», – рассказал Трухан.

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