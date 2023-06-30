Эксперт в ООН: От поставок оружия Украине выигрывает западная промышленность

Анатолий Лапин.  
30.06.2023 12:36
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Запад сбывает Украине все сове устаревшее вооружение, чтобы перевооружить страны НАТО.

Об этом на заседании Совбеза ООН, посвященного передаче Украине оружия, заявил ирландский журналист Чей Боуз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».\

Запад сбывает Украине все сове устаревшее вооружение, чтобы перевооружить страны НАТО. Об этом на...

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По мнению Боуза, единственным выгодополучателем этого являются западные оружейные компании.

«США просят своих союзников предоставлять Украине военную помощь, но она в очень плохом состоянии. Страны НАТО призывают сдавать все старое вооружение, чтобы обновить свое оружие. Германия передает старое вооружение, а себе покупает новое.

То есть оружие советских времен передается Украине. Призывают передавать системы «Град» Украине, которые также устарели. Также семь тысяч артиллерийских ракет в то время, как в европейских странах продается самое новое оборудование. Выигрывает от этого оружейная промышленность НАТО», – заявил Боуз.

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