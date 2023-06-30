Запад сбывает Украине все сове устаревшее вооружение, чтобы перевооружить страны НАТО.

Об этом на заседании Совбеза ООН, посвященного передаче Украине оружия, заявил ирландский журналист Чей Боуз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».\

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По мнению Боуза, единственным выгодополучателем этого являются западные оружейные компании.

«США просят своих союзников предоставлять Украине военную помощь, но она в очень плохом состоянии. Страны НАТО призывают сдавать все старое вооружение, чтобы обновить свое оружие. Германия передает старое вооружение, а себе покупает новое.

То есть оружие советских времен передается Украине. Призывают передавать системы «Град» Украине, которые также устарели. Также семь тысяч артиллерийских ракет в то время, как в европейских странах продается самое новое оборудование. Выигрывает от этого оружейная промышленность НАТО», – заявил Боуз.