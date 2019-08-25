Эксперт: Впихивание Донбасса в Украину обернётся кровью

25.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Возвращение Донбасса в любом статусе в состав Украины обернётся кровавым сценарием, который попытаются реализовать украинские нацисты, жаждущие мести за свое поражение.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил донецкий политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как это сделать (вернуть Донбасс под власть Киева – прим. ред.) на практике? Вот на этот вопрос я не слышал ни одного реально здравого ответа.

Я не знаю, почему Донбасс нужно каким-то образом присоединять обратно к Украине, как это сделали в 1919 году, тоже пообещав и русский язык, и неразрывные связи с Россией, и федеративный особый статус, и так далее. И вот сейчас слышим то же самое. Сто лет прошло, а мы на том же месте.

Я не вижу, как на практике осуществить все эти идеи и планы по, хоть чучелом, хоть тушкой включении Донбасса в состав Украины, при этом чтобы он оставался каким-то якорем. Мы знаем настроение жителей Донбасса», – отметил эксперт.

«Мы же понимаем, кто под видом федеральных наблюдателей за выборами, таможенной службы, пограничников, зайдёт в Донбасс. Что бы нам ни обещали сейчас – «вешать будут потом». Мы же понимаем, что «Азов» запросто завтра нацепит форму налоговой службы, зайдёт, и начнёт делать свои дела. Причём, они даже не скрывают, что собираются делать с жителями Донбасса», – добавил Корнилов.