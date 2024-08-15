Эксперт вскрыл, на кого работает Арестович

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Экс-советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов Алексей Арестович работает на американский аналитический центр по глобальной политике «РЭНД Корпорейшн» и «деструктивный террористический» фонд «Херитаж».

Об этом эксперт по вопросам международного регулирования искусственного интеллекта и сквозных технологий Юрий Линдре заявил на круглом столе «Информационное противоборство в условиях СВО: борьба за коллективное сознание общества с использованием передовых технологий и цифровых СМИ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давно продвигает свой проект «Русь-Украина». Суть его в том, что правильные русские – это украинцы, просто они это забыли. А русские, проживающие в России, неправильные, они просто приватизировали право говорить от всего Русского мира. Он двигает эту установку. Судя по всему, она нравится его заокеанским партнерам, потому что на нее выделяются существенные ресурсы», – сказал Линдре.

Он обратил внимание, что эту идею Арестовича активно продвигают созданные на Украине тг-каналы типа «Белгородская народная республика».