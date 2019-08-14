Эксперт вскрыл нацистскую сущность «русского» Разумкова

14.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Двойные стандарты главы партии «Слуга Народа» и будущего спикера парламента Дмитрия Разумкова напоминают риторику времён Третьего рейха.

Об этом в комментарии «Политнавигатору» заявил руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич.

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Он отметил, что поведение Разумкова, который 14 августа на согласительном совете Верховной Рады попытался запретить выступать на русском языке избранному депутату от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадиму Рабиновичу, свидетельствует о том, что насильственная украинизация будет не просто продолжена, но и усилена.

Политолог напомнил, что ещё 8 июля 2019-го Дмитрий Разумков в эфире канала «ICTV» заявил, что будет разговаривать публично на русском языке, пока продолжается «оккупация» Донбасса и Крыма.

«Я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас есть аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык. Чтобы никто не захотел приходить и меня тут «защищать», – сказал избранный политик за две недели до парламентских выборов», – процитировал эксперт слова главы пропрезидентской партии.

Хавич заметил, что не успел ЦИК Украины подвести официальные итоги голосования, как позиция господина Разумкова, который неоднократно подчёркивал свою русскоязычность в быту и работе, резко изменилась.

«Я считаю, что надо более толерантно относиться, но с другой стороны, если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык», – сказал Разумков уже 6 августа в эфире телеканала «112»

Эксперт добавил, что Разумков также заявил, что 99% народных депутатов знают украинский язык, а представители партии «Слуга народа» будут говорить на государственном языке.

«И вот это обещание, в отличие от данного перед выборами, представитель без пяти минут правящей партии сегодня не просто сдержал, а перевыполнил. В привычном для украинских властей стиле «друзьям — всё, врагам – закон», Разумков попытался не допустить выступления Рабиновича на русском, процитировав регламент парламента.

Как заявлял глава «Слуги народа»: «Языковая работа Верховной Рады и официальных лиц является украинским языком. Статья 2, пункт 3 Регламента Верховной Рады Украины», – недоумевал Олег Хавич.

Политолог обратил внимание, что при этом не всем парламентариям Разумков так охотно затыкает рты.

«При этом, к примеру, лидер до сих пор не легализованного на Украине «Меджлиса крымскотатарского народа» Мустафа Джемилев без проблем выступает на русском в парламенте и на официальных мероприятиях.

Эта ситуация напоминает времена Третьего рейха, когда командующий люфтваффе Герман Геринг в ответ на претензии, что его заместитель Эрхард Мильх – еврей по отцу, будто бы ответил: «Я сам буду решать, кто здесь еврей, а кто нет», – отметил Олег Хавич.