Эксперт выдвинул две версии «минирования» моста в Киеве

20.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Так называемая спецоперация по задержанию «минера» моста Метро в Киеве показала полную импотентность украинских спецслужб, которые допустили подобное в условиях воюющей страны и слишком долго проводили задержание «террориста».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Валентин Гайдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три часа идет эта спецоперация, хотя в других странах такая спецоперация 15 минут, 20-30. Конечно, мы много чего не знаем, может быть, снайперу было неудобно его снять, может быть, он занял неудобную позицию, может быть, он перемещался по мосту постоянно – мы этого не знаем.

Но вообще-то странно, что один человек целых три часа держал в напряжении многомиллионный город. И то, он держал три часа потому, что сам сдался, а не потому, что его ликвидировали и взяли. Он сам вышел, положил свое оружие и все…

Скорее всего, это какая-то глупая инсценировка и постановка. Такого не может быть, чтобы один человек столько времени держал в напряжении многомиллионный город. Хотя тот, кто спланировал эту инсценировку, выставил в самом негативном образе наши спецслужбы и правоохранительные органы в целом.

Потому что в условиях войны на Донбассе и эпохи мирового терроризма мы просто становимся беззащитными котятами. Миллионы украинцев каждый день становятся потенциальными жертвами. Потому что у нас никакого контроля метро нет, на улицах нет, на мостах нет, в местах скопления людей тоже нет», – заявил Гайдан.

По его мнению, инсценировку могли осуществить глава МВД Арсен Аваков, чтобы показать свою значимость или Офис президента Украины, чтобы получить возможность сместить Авакова.

«Я склоняюсь к версии, что это была какая-то постановка нелепая или чья-то провокация. Если это проделки МВД и в частности господина Авакова, с целью показать «какой я эффективный, какой я опытный, приехал на место происшествия, контролировал все, видите, какой я классный менеджер и глава МВД».

Если это его инициатива, то, скорее всего, она больше проигрышная, чем выигрышная. Потому что он показал импотентность правоохранительных органов Украины, которые неспособны оперативно реагировать на подобные инциденты…

Если за этим стоит Офис президента, то тут я еще понимаю логику. Это скомпрометировать Авакова, потому что после этого у Зеленского есть все основания его вызвать «на ковер». Есть основания полагать, что между Аваковым и Зеленским есть некий конфликт», – заключил Гайдан.