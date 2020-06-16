Эксперт высмеял тезис минских политологов – «Бабарико – кандидат Газпрома»

16.06.2020, Москва, Елена Острякова

Бывший глава правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико не является ставленником «Газпрома» на президентских выборах в Белоруссии.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень сомневаюсь, что «Газпром» хотел вмешиваться в политические процессы в Белоруссии, и решение об участии бывшего главы «Безгазпромбанка» в президентских выборах было инициативой «Газпрома». Могут быть разные трактовки, самостоятельным было это его решение или нет, но «Газпрому» от него никакой выгоды нет», – сказал Юшков.

Он высмеял тезис, который в последнее время продвигают белорусские политологи, близкие к президенту Александру Лукашенко, о том, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) хочет вмешаться в белорусскую политику.

«Непонятно, зачем это российскому ТЭКу (если вообще можно говорить о едином ТЭКе). Допустим, этот кандидат выигрывает выборы. И что? Он поднимет цены на газ для Белоруссии или перестанет просить скидки? Нет, он будет продолжать это делать, потому что это логично для покупателя. Какие перед ним задачи поставит мифический российский ТЭК? Непонятно», – объясняет Юшков.

Ему кажется странным тезис белорусских политологов о возможной национализации газотранспортной системы Белоруссии, которую выкупил и модернизировал «Газпром». По словам Юшко, в этом случае Белоруссии придется выплатить российскому монополисту порядка 7 млрд долларов.