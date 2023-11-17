Эксперт выяснил, что «Доктрина Герасимова» не предполагает никакой заморозки

Атаки БПЛА и минометные обстрелы приграничных с Украиной областей РФ будут продолжаться, потому как это один из методов ведения современной войны. Цель – максимально вызвать недовольство населения.

Об этом заявил в эфире «Радио Крым» военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был такой герой севастопольской обороны Михаил Черняев, и вот он сказал великолепную фразу: можно спорить, нужна война или нет, но если война началась, все мысли должны быть направлены на то, чтобы победить в этой войне. Потому что победа всегда окажется в тысячу раз дешевле поражений. То есть и у нас, несмотря на то, что мы называем это СВО, люди-то видят, что ведутся боевые действия. А раз ведутся боевые действия, противник не будет сидеть сложа руки – он будет идти на все меры, какие только возможно. Отсюда запуски БПЛА. Причём заметьте, стараются бить именно в те области, которые не новые регионы России. Именно туда, чтобы зацепить, как говорится, как можно больше населения, и этим создать большое недовольство», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что совершенной системы ПВО не существует, в чем можно убедиться на примере Израиля. Система «Железный купол» оказалась пробиваема, причем подручными средствами. Для современной системы ПВО гораздо проще перехватить крупный беспилотник, чем дрон, который, к тому же, трудно улавливается радаром.

«Второй момент – ещё неизвестно, откуда они запускаются. Вы прекрасно знаете, что есть к несчастью неадекватные люди, натуральные враги, которые находятся на территории России и могут запускать дроны, в том числе. Я, конечно, не говорю, что все дроны запущены с территории России, часть проскочила через систему ПВО. Но подавляющее их большинство всё-таки сбивается», – отметил военный историк.

«Кроме того, ещё хочу отметить такой момент распространённый – это миномётный обстрел. Почему? Потому что через границу мобильная группа проскочила, миномёт очень быстро привела в действие, обстреляла, выпустила несколько мин, собралась, потому как достаточно лёгкая конструкция, – и быстро ушла в другое место. Оттуда ещё несколько выстрелов, и где-то в лесах растворились. И это будет делаться», – уверен Колдин.

Цель таких диверсий, по его словам, отражена в «доктрине Герасимова», которую широко обсуждают на Западе.

«На Западе больше о ней говорят, о доктрине нашего начальника генерального штаба Герасимова. Я ознакомился с ней подробно, и в ней изложено современное ведение войны. Это общеизвестно, что есть не только военные средства, а еще и политические, информационные, экономические, гуманитарные – то есть весь комплекс мероприятий. И если раньше Карл фон Клаузевиц говорил, что война — это продолжение политики иными средствами, то сейчас это как бы стало чем-то единым. То есть к насильственным средствам добавились информационные, политические санкционные. И поэтому такие диверсии, к сожалению, будут до тех пор, пока этот режим, что называется, не потерпит очень серьёзное поражение», – заключил Колдин.