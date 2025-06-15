Эксперт-ядерщик рассказал о радиоактивных последствиях израильского удара по иранскому объекту в Натанзе

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Глобальной катастрофы от удара по ядерным объектам Ирана не будет, но реальную картину мы узнаем не скоро.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил доцент Института ядерной энергии и промышленности СевГУ Юрий Браславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу того, насколько сильно этот объект поражён (ядерный объект в Натанзе), пока открытой информации точно нет. Я думаю, мы её не скоро увидим, если увидим вообще, потому что Иран заявлял неоднократно, что этот объект находится глубоко под землёй, порядка 40-50 метров, плюс 7 метров бетона. То есть вопрос о поражении сердца объекта пока остаётся открытым. Постройки, которые были сверху, естественно, пострадали больше всего. Радиационное заражение может иметь место, если действительно были нарушены технологические процессы обогащения урана. Однако не нужно слишком сильно впадать в панику, потому что, если выход радиации был, то он достаточно локальный, и речь о катастрофе масштаба Чернобыля или японской Фукусимы, конечно, не идёт, если там только технологии обогащения – и нет, например, какого-нибудь исследовательского реактора», – отметил он.

Ученый пояснил, что технология обогащения урана не подразумевает в себе такие процессы, которые происходят непосредственно в реакторе, превращая сравнительно безопасное ядерное топливо в очень радиоактивные элементы. Израиль утверждает, что объект полностью уничтожен, Иран – что объект поврежден. И версия Ирана, что радиоактивное загрязнение имеет место внутри объекта, имеет право на жизнь, потому что локальное загрязнение возможно.