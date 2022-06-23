Эксперт заподозрил аферу в продаже Муратовым Нобелевской медали

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Новости Украины

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов утверждает , что не знае, кто купил его Нобелевскую медаль на аукционе Heritage в Нью-Йорке продали за $103,5 млн.

Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть правила аукциона, о которых я был предупрежден. Они сказали, что у них обычно большинство покупателей является анонимами. И в правилах аукционного дома всегда хранить инкогнито покупателя. Это как социальная сеть, но не наша. Были разные прогнозы. Ставки делали. Знакомый продюсер сказал, что будет 2,5 миллиона и это огромный результат. В результате я выиграл у него 40 бутылок виски», – сказал Муратов.

По его словам, реальная стоимость медали составляет 10-20 тысяч. Торги проходили с «шагом» в 50-100 тысяч долларов. Журналист считает, что участниками аукциона двигало «сострадание». Все вырученные средства от продажи награды будут направлены в ЮНИСЕФ на помощь украинским беженцам.

Ранее свою медаль, которая была вручена вместе с Нобелевской премией за открытие структуры ДНК, продал с аукциона американский ученый Джеймс Уотсон за 4,8 млн долларов.

Политолог Сергей Марков сомневается в том что торги муратовской медали шли честно.

«Для медали уж сильно большая цена. Видимо, кто-то специально вложился в эту медаль. Рискну предположить, что эти 100 миллионов долларов выделил какой российский олигарх под западными санкциями в надежде выпросить у западных правительств смягчение санкций против него. Муратов вряд ли существенно изменит ситуацию с помощью, чем занимаются бюджеты всех стран НАТО. В моральные принципы распорядителей этих 103 миллионов долларов не верю, хотя бы потому что главных пострадавших от гражданской войны на Украине, то есть жителей Донбасса, распорядители этих 103 миллионов долларов демонстративно игнорируют. Все это похоже на какую то большую аферу с выводом денег», – написал Марков в своем ТГ-канале.