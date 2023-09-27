Эксперт: Заявления в США о сокращении финансовой помощи Украине – блеф

Предложение сената США снизить помощь Украине с 24 до 4,5 млрд долларов, о котором стало известно накануне – это не повод для радости в России. Штаты не отказываются от финансирования Киева, а переводят его в секретные статьи.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Александр Дудчак, кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина» https://theotherukraine.info/

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По мнению эксперта, это делается специально накануне президентских выборов в США, чтобы не раздражать избирателей, которым непонятно, для чего финансировать Украину, когда внутри страны масса своих проблем.

«Нам вообще не стоит переживать за судьбу Украины и радоваться по поводу того, что им сократили финансирование. Никто ее не отстегивает, она остается на балансе. Эта доска, на которой разыгрывается партия, по-прежнему остается. А то, что ей дают 4,5 миллиарда вместо 24-х, так 24 тоже было бы маловато в нынешних условиях. Остальное просто пойдет по секретным статьям. Сейчас просто правящей партии заявлять о том, что она такую сумму выделяет непонятно куда, когда в стране своих проблем полно – просто так совпало по времени, что нужно думать, что делать, как повышать очередной потолок госдолга, – это означало бы совсем отдать козырь в руки республиканцев, которые тоже не против финансирования Украины. Они просто за то, чтобы финансирование было более эффективным. Так что финансирование Украины пока идет», – заключил Дудчак.