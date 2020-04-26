Эксперт: Зеленский – социальный оборотень

26.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский истеблишмент состоит и мародёров и трупоедов, которые грабят народ и наживаются на кризисе и войне.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно сказать, что власть уже как месяц совершает почти колоссальную ошибку, то есть уничтожается, по сути, всё национальное хозяйство, уничтожается экономика и уничтожается вообще система жизнедеятельности государства. И все это происходит на фоне войны», – заявил эксперт.

Он выразил уверенность, что киевская власть делает это сознательно чтобы нажиться на кризисе и войне.

«Я бы сказал, что часть этого делается сознательно чтоб нажиться, потому что можно хорошо наживаться, когда идёт такая мутная вода и темные времена. Потому что тогда легко покупать и мерседесы, и деньги красть с государственного бюджета, прикрываясь патриотическими лозунгами, прикрываясь интересами людей, что людям нужно маски покупать, людям надо кислородные аппараты покупать и так далее.

Это очень хорошо красть в этот период, хорошо воровать, когда война идёт, мародерством заниматься. Когда были войны, за армией всегда тянулись обозы мародёров, трупоедов, которые этим занимались. Поэтому власть этим сегодня и занимается, и делает это абсолютно сознательно и для этого они сейчас поставлены на министерские посты, на заместителей министров, начальников департаментов, и так далее», – отметил Соскин.

Также он добавил, что правительство Украины – это марионетки, которых подкрепляют мнимой славой.

«А верхушка, там находится совершенные балбесы, то есть балбес чем хорош? Его легко отвлечь, особенно если балбесу нравится разные вот такие скажем эффекты карнавального цирка-шапито, популярность, чтобы люди ему хлопали, преклонение, салюты разные устраивать, это очень нравится людям, которые находятся при власти в силу каких-то обстоятельств современной пирамиды, и они от этого балдеют, они впадают в экстаз у них такой полноценный оргазм случается.

Как Пугачева говорила, что она, когда выходит на сцену и начинали приветствовать, хлопать, она получала состояние удовольствия, сравнимое с высшим, как говорится, оргазмом.

Так вот, я думаю, что у тех, кто сегодня при власти, у них такое состояние когда им аплодируют, хлопают и так далее, и поэтому они с речовками выступают, форму военную одевают и так далее, вот эти все как бы атрибуты для них важны – это тупые, это необразованные тупые люди играющие роль, какую роль им пропишут, такую они и играют, но тогда надо сказать, раз есть вот эта ролевая так сказать элита, псевдоэлита, эта фактически такая богемная тусовка, люди богемы, потому что для них как бы не проблемно, челном на пианино сыграть.

Ну давай сыграем, там ещё что-нибудь облизать ну давай оближем, то есть это как бы их фабулы жизни, потому что они считают что жизнь это просто игра, это так называемые социальные опоры», – отметил Соскин.

Вслед за тем эксперт посетовал, что президент Украины Владимир Зеленский социальный оборотень и привел во власть таких же как он.

«Подруга Меган Маркл сказала про неё, что она социальный оборотень, я думаю это очень классная аналогия как раз сравнимая с сегодняшним руководством Украины, тот же Зеленский – это социальный оборотень, и он таких привёл», – резюмировал директор Института трансформации общества.