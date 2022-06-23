Экспертное мнение: Европарламент превратил Украину в осла

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании ЕП, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению экспертов, этот статус не дает Украине никаких преференций и, наоборот, лишь ослабляет евросообщество.

«Это усилит кризис Евросоюза. Конечно, статус кандидата в ближайшие годы и десятилетия не перейдет в статус реального членства. У Украины фактически будет вечный статус фальшивого кандидата. Но Евросоюз предоставляет статус кандидата очевидному террористическому государству, которое в своей общественно-политической жизни сейчас грубо и демонстративно отрицает все принципы, на которых был создан Евросоюз. Демократии нет, свободы нет, прав человека нет, свободы СМИ нет, тысячи политических заключенных. Есть всесилие спецслужб, эскадронов смерти, которые финансируются и контролируются государственными структурами. Это яркое свидетельство кризиса Евросоюза», – заявил политолог Сергей Марков.

В свою очередь экономист Александр Дудчак говорит, что решение Европарламента ничего не значит, кроме моральной и политической поддержки.

«Это попытка вдохнуть немного оптимизма в украинское население, оставшееся под контролем. Для Европы это, по большому счету, вообще ничего не значит – никаких нагрузок на нее не накладывает и совершенно не означает, что Украина будет членом Евросоюза. Непонятно, какими частями они вообще собираются Украину принимать, потому что на сегодняшний день это Украина с одним набором областей, а уже послезавтра это может быть совершенно другая территория. Так что это просто поддержка всего того евроинтеграционного бреда, который несется на Украине на протяжении многих десятилетий», – отмечает Дудчак.

А депутат Госдумы Олег Матвейчев считает, что Украине уже ничего не поможет.

«Это называется «мертвому – припарки». Понятно, что Европа, она хочет вечно скачущим ослам подвесить очередную морковку, чтобы они продолжали скакать, чтобы продолжали вести натовский груз. Они будут нагружать его оружием до тех пор, пока этот осел не сдохнет от изнеможения. Ну кто же виноват, что они себя в ослов превратили».