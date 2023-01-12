Экспертное мнение: «ВПК старается, но России пора начать импорт вооружений»

Олег Кравцов.  
12.01.2023 09:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия, Украина


Затянувшаяся российская военная операция на Украине, за которой стоит коллективный Запад, несет серьезные риски для Москвы

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает директор Центра анализа стратегий и технологий, член Российского совета по международным делам Руслан Пухов.

Затянувшаяся российская военная операция на Украине, за которой стоит коллективный Запад, несет серьезные риски...

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Он соглашается, что Запад сделал ставку на затягивание конфликта, но считает, что союзники киевского режима в состоянии поставить Украине столько вооружений и подготовить столько военных, сколько сочтут нужным.

«Если они захотят, то смогут увеличить количество тренируемых украинцев и в три, и в четыре раза. В зависимости от ситуации на поле боя Запад может поддавать и убавлять газ. Боевые действия приняли затяжной характер, и надо понимать, что это несет для России серьезнейшие риски», – сказал аналитик «Коммерсанту».

Он характеризует Украину и Россию как «бездонный резервуар с людьми, из которого еще очень долго можно черпать».

«Однако мы в значительной степени вынуждены отправлять резервистов после ускоренной подготовки на фронт, а Запад помогает Украине поддерживать качество человеческого материала на должном уровне», – отметил эксперт.

По его словам, есть проблемы и у оборонной промышленности РФ.

«Кроме того, наше современное оружие стачивается — как бы ни напрягался российский ВПК, есть производственные циклы. Запад же в состоянии накачать Украину оружием так, как считает нужным. Нам, чтобы не попасть под ножницы, которые могут нас разрезать, стоило бы прибегнуть к практике импорта вооружений», – резюмирует Пухов.

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