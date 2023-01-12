Экспертное мнение: «ВПК старается, но России пора начать импорт вооружений»

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Затянувшаяся российская военная операция на Украине, за которой стоит коллективный Запад, несет серьезные риски для Москвы

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает директор Центра анализа стратегий и технологий, член Российского совета по международным делам Руслан Пухов.

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Он соглашается, что Запад сделал ставку на затягивание конфликта, но считает, что союзники киевского режима в состоянии поставить Украине столько вооружений и подготовить столько военных, сколько сочтут нужным.

«Если они захотят, то смогут увеличить количество тренируемых украинцев и в три, и в четыре раза. В зависимости от ситуации на поле боя Запад может поддавать и убавлять газ. Боевые действия приняли затяжной характер, и надо понимать, что это несет для России серьезнейшие риски», – сказал аналитик «Коммерсанту».

Он характеризует Украину и Россию как «бездонный резервуар с людьми, из которого еще очень долго можно черпать».

«Однако мы в значительной степени вынуждены отправлять резервистов после ускоренной подготовки на фронт, а Запад помогает Украине поддерживать качество человеческого материала на должном уровне», – отметил эксперт.

По его словам, есть проблемы и у оборонной промышленности РФ.

«Кроме того, наше современное оружие стачивается — как бы ни напрягался российский ВПК, есть производственные циклы. Запад же в состоянии накачать Украину оружием так, как считает нужным. Нам, чтобы не попасть под ножницы, которые могут нас разрезать, стоило бы прибегнуть к практике импорта вооружений», – резюмирует Пухов.