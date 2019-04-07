Экспертный приговор: Украинский ВПК – рембаза для военной рухляди

07.04.2019, Москва, Игорь Петров

Украина окончательно утратила военно-промышленный потенциал, доставшийся в наследство от Советского Союза. Всё, на что способна Незалежная, – это ремонт устаревших образцов советской бронетехники.

Об этом в эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале заявил старший вице-президент Центра политических исследований России, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская самостоятельность в военном отношении сейчас абсолютно невозможна. Во-первых, для этого Украина должна была сохранить тот военно-промышленный потенциал, который ей достался в наследство от Советского Союза. Он практически полностью утрачен.

Единственное, что они могут – ремонтировать танки в Харькове. Они даже не могут сделать самостоятельно танк, не говоря уже о тех же ракетах. Это все уже старые советские разработки, которые они извлекают со своих необъятных складов, которых осталось великое множество на Украине, в том числе и на Донбассе, и что-то там «модернизируют», – объяснил ситуацию военный эксперт.

По словам Бужинского, надежды киевского режима на помощь Запада в переориентации украинского ВПК на стандарты НАТО также несостоятельны.

«В мире мало примеров, когда полностью вооруженные военные силы одной страны переориентируются на другую. У Египта это заняло 15 лет как минимум. Поэтому Украине, просто, чтобы перейти на западные стандарты, западное вооружение, даже вне условий войны, нужно очень много времени», – подытожил он.