Экспертный прогноз: Этой зимой Европу спасет только «Газпром»

04.10.2021 17:58 (Мск), Москва, Владимир Гладков

В ЕС проспали, когда Катар и США перенаправили поставки СПГ из Европы в Азию, а потому европейскому рынку может помочь только «Газпром», который заинтересован в том, чтобы его потребителей не замёрзли зимой.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рост цен в нынешнем году прошёл несколько этапов. Первый скачок был в феврале, где-то150-200, к марту уже было 200, никто не страдал, ну вроде колебания зимние. После чего уже к лету, в смысле июль-август на споте выросли до 500, и тоже никто не обвинял «Газпром». Не обвинял, потому что в этот момент ушёл американский СПГ из Европы», – сказал Григорьев.

«Европейский импорт СПГ из США в марте был 3,9 миллиарда, а в июле 1,3, то есть в три раза, то есть 2,6 миллиарда, если брать по месяцам, там, наверное, 6-7 миллиардов ушло в Азию. Когда мы говорим американский газ ушёл в Азию, это сколько? Это много. 16 миллиардов СПГ», – добавил аналитик.

«В тот момент, когда вся Европа политическая тормозила «Северный поток», в это время зарубежный газ СПГ уходил, и идея была в том, что «Газпром» с трубой не нужен, а нужно СПГ, в это время СПГ уходил. Никто об этом ничего толком не писал, медиа об этом ничего не знало, политики молчали, я внимания не обращал, живут люди и живут, 500 и 500, никто не плачет всё хорошо. Тут я посмотрел, американский газ сократился к июлю втрое, то есть до 500 они дошли без нашей помощи. Давайте это зафиксируем, что 500 было уже летом», – отметил эксперт.

«Осенью попытки «Газпрома» перекрыть все щели, в отличие от компаний других стран, у него есть определенные социальные функции. Он обязан, не только потому, что у него 50% государство, просто ни одна компания не выживет в этой стране, другой стране, если она заморозит кусок своего населения.

Поэтому функция «Газпрома» номер один на внутреннем рынке – это отопить население, а спрос растёт, и хранилища надо заполнять, то есть это не обсуждается, хорошо бы, чтобы это упомянул кто-нибудь в Европе», – подчеркнул экономист.

«Второе, что «Газпром» обязан делать в Европе – это поставлять по контракту, у него нет никаких обязательств. В Европе его ругают, где-то судятся, когда могут, что-то ему не разрешают, тормозят «Северный поток», обрезают поставки. Вся эта борьба с обрезанием поставок трубопроводного газа «Газпрома» происходит в течение года на фоне снижения поставок СПГ в Европу из Катара, США и других стран. В рациональной логике это объяснить невозможно, это политическая логика», – резюмировал Григорьев.