Экспертный прогноз: Натовская техника не выдержит украинскую зиму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Техника, переданная Украине странами НАТО, может не выдержать зиму, потому что вряд ли будет снабжаться нужными количеством масел и присадок для работы в мороз.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» сообщил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Кнутова, это может сказаться на маневренности ВСУ и их способности веси боевые действия.

«Многое будет зависеть, конечно, от погоды. Если будет холодная зима и снегопады, то, в общем, это может сказаться на действиях украинских вооруженных сил – это 100%. То есть натовская техника, я даже в этом не сомневаюсь, она не будет иметь достаточного количества присадок для масел и топлива. Соответствующие присадки добавляются для того, чтобы топливо не густело, если речь идет о солярке и дизельном топливе. Масло тоже соответствующую вязкость должно сохранять. Я так полагаю, что просто этих присадок не будет хватать и это ограничит возможность применения автомобильной и другой техники и, естественно, скажется на маневренных возможностях украинской армии», – заявил Кнутов.