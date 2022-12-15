Экспертный прогноз: Натовская техника не выдержит украинскую зиму

15.12.2022  13:18 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Техника, переданная Украине странами НАТО, может не выдержать зиму, потому что вряд ли будет снабжаться нужными количеством масел и присадок для работы в мороз.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» сообщил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Техника, переданная Украине странами НАТО, может не выдержать зиму, потому что вряд ли будет...

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По мнению Кнутова, это может сказаться на маневренности ВСУ и их способности веси боевые действия.

«Многое будет зависеть, конечно, от погоды. Если будет холодная зима и снегопады, то, в общем, это может сказаться на действиях украинских вооруженных сил – это 100%. То есть натовская техника, я даже в этом не сомневаюсь, она не будет иметь достаточного количества присадок для масел и топлива.

Соответствующие присадки добавляются для того, чтобы топливо не густело, если речь идет о солярке и дизельном топливе. Масло тоже соответствующую вязкость должно сохранять. Я так полагаю, что просто этих присадок не будет хватать и это ограничит возможность применения автомобильной и другой техники и, естественно, скажется на маневренных возможностях украинской армии», – заявил Кнутов.

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