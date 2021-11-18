Экспертный прогноз: Приднестровье будут давить потихоньку, но последовательно

Новости Украины

Кишинев взял курс на ухудшение уровня жизни жителей Приднестровья, чтобы принудить республику к объединению.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, прозападные силы в Молдове уверены, что они пришли всерьез и надолго.

«Не исключаю, что так оно и есть. Поворота в сторону России, скорее всего, уже не будет. Цель молдавских властей — объединение с Румынией. Но это невозможно, пока Приднестровье самостоятельно. Решить эту проблему можно единственным путем — объединения левобережной и правобережной частей Молдавии в унитарное государство. В Кишиневе всегда отрицают возможность федерализации», – сказал Офицеро-Бельский.

«Если в Приднестровье все будет хорошо, никакого объединения с Молдавией не будет. Единственный вариант — блокировать регион со всех сторон, это можно сделать и не своими руками. У Украины плохие отношения с Россией, хуже они не станут, если Киев будет блокировать приднестровский регион», – добавил аналитик, — полагает специалист.

Он говорит, что у Кишинева есть возможность экономического давления на ПМР, учитывая, что пятая часть всей внешней торговли Приднестровья связана с Россией, а остальное идет в Румынию, правобережную Молдову и страны ЕС. При этом практически весь приднестровский бизнес юридически «прописан» в Молдавии.

«Можно парализовать экономическую жизнь в Приднестровье быстро и эффективно. Санду же делает это достаточно мягко, но последовательно. Приднестровье будут давить потихоньку. Главное — не передавить, иначе это вызовет обратную реакцию. Молдавские власти будут заниматься румынизацией страны. Они уверены: нужно ухудшить качество жизни жителей Приднестровья, не слишком раздражая Россию, чтобы при этом получать от Москвы какие-нибудь преференции», – резюмирует Офицеров-Бельский.