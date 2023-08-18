Экспертный прогноз: Россия развязывает себе руки перед ударами по одесским портам

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Выход из порта Одессы и проход через Черное море судна под флагом Гонконга – это не победа Украины и не прорыв морской блокады, а эвакуация иностранного корабля.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, выпуская иностранные суда из акватории украинских портов, Россия развязывает себе руки для более массированных ударов по одесскому региону.

«Это подается как наша перемога, удалось, под аплодисменты и «пипл схавал». Но издержки от всего этого, учитывая интенсивность ударов в последние месяцы по портам – по Рени, Измаилу, Одессе, мне кажется, что как раз агрессор заинтересован в том, чтобы акватория портов освободилась от иностранных судов. Будут продолжать. Учитывая точность российских ракет, могут влепить и по сухогрузу под не тем флагом, получить последствия. Поэтому, в определенном смысле развязываются руки», – заявил Золотарев.