Экспертный прогноз: Воссоединение российских земель неизбежно

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30 декабря исполнится ровно 100 лет с момента образования Союза Советских Социалистических Республик. Это объединение помогло переформатировать Российскую Империю, оставив под влиянием Москвы приобретённые столетиями территории, но наделив их государственностью – после распада СССР все 15 союзных республик получили возможность стать независимыми государствами.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил профессор Крымского федерального университета им. Вернадского Максимилиан Шепелев, по словам которого, вся история России идет волнообразно от периодов разъединения к соединению и обратно.

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«Мы застали очередную смену этих фаз, – отметил он. – За разъединением неизбежно наступит следующее объединение в каком-то новом формате. Другой вопрос, какие были тому причины? На мой взгляд, главную роль сыграли ошибки восприятия руководством тогдашнего Советского союза окружающей действительности. Тут даже не в том дело, были ли Шеварднадзе и Яковлев агентами ЦРУ, а вопрос в том, что советское руководство смотрело на мир совершенно неадекватными глазами. С чего начиналась логика в 1985 год? С провозглашенного Горбачевым ускорения научно-технического прогресса. Ускорение для чего? Из-за того, что у нас темпы экономического роста замедлились до 2%. Это сейчас такие цифры замечательные, и из-за них страны не разваливаются. А дальше пошло-поехало».

Он убежден, что экономические реформы в ССР имели популистский характер, не были просчитаны их последствия. К тому же за экономической самостоятельностью наступила самостоятельность политическая, поскольку основой СССР была партия большевиков, и как только большевики стали терять вес, ситуация вышла из-под контроля.

«После ускорения попытались совместить ежа с ужом, ввести необходимые меры экономического стимулирования с политическими реформами. И в итоге процессы были выпущены из рук и там, и там. И к 1989 году было принято такое количество решений, включая выборы директоров предприятий, законы об индивидуальной трудовой деятельности, кооперативах, которые привели к развалу производственных связей. В Прибалтика с чего начиналось? С экономического самоуправления, которое они стали просить для союзных республик. Пошли у них на поводу, предоставили экономическое самоуправление. Когда удовлетворили одну хотелку, стали хотеть ещё больше», – напомнил профессор.

Прошедшую в Санкт-Петербурге неформальную встречу глав государств СНГ эксперт назвал подтверждением того, что несмотря на все прогнозы связи между бывшими советскими республиками остаются.

«Для населения Советского Союза образование СНГ по началу воспринималось как форма трансформации. Люди не понимали и не вкладывали в него такой смысл, как вкладывала элита, подписанты Беловежских соглашений. Но сколько раз не говорили о том, что СНГ не имеет никакого смысла, он обречен, бесперспективен, тем не менее, связи сохраняются и как политический инструмент, определённую роль играют. Важен сам факт, что эта площадка играет политическую роль согласования позиций, сверки часов, тем более в наше время», – заключил Шепелев.