Эксперты: Бегство Собчак за границу – подтверждение вины

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Бегство скандальной тележурналистки Ксении Собчак из России можно расценивать как косвенное признание вины в вымогательстве, которым занималась команда либералки. Никакого «преследования свободной журналистики», на котором настаивает сама Собчак, в её деле нет.

«Это чистый криминал, чистая девяностовщина, чистый информационный рэкет, не надо сюда приплетать политику и давление на СМИ», – заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев.

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Историк Борис Якеменко считает, что дело против Собчак и ее коммерческого директора было возбуждено в рамках кампании, которую силовики несколько месяцев проводят против вымогательства, практикующегося администраторами каналов в «Телеграме».

«Еще совсем недавно это существо обвиняло Кристину Потупчик и прочих. Она говорила: «Я вам покажу, как работает «Телеграм», и какие там серые схемы. В тот же момент информация где-то была считана, и нам тут же показали, как работает «Телеграм». Она могла понять, когда месяц назад начали точечно выбивать админов различных оппозиционно-либеральных сеток, которые все превратили просто в инструмент вымогательства (либералы без этого, очевидно, не могут), что рано или поздно придут за ней. Но решила: для всех закон, а для меня – хитрые договоренности», – сказал Якеменко в эфире «Соловьев.лайв».

Удивительно, но со своими оппонентами полностью согласился бежавший за границу адвокат Марк Фейгин. Он, правда, увидел в деле Собчак подоплеку, но не политическую, а коммерческую.

«Дело по статье «вымогательство». Я думаю, добавится еще «мошенничество». Уверен, что ее коммерческий директор показания уже дал. Дело сугубо коммерческое. Политической подоплеки, какую мы предполагаем в отношении любого противника режима, там нет. Там внутривидовая разборка. Она очень многим наступила на шею в свое время. Денюжки делала. Она, изображая журналиста, всю свою жизнь работает с заказухой. Другое ее не интересует. Это ее бизнес. Она имеет массу недоброжелателей, которые мечтали бы ей создать проблемы. Но она имеет и «крышу». Я думаю, в принципе рассосется. Думаю, она не пропадет, денег у нее много», – сказал Фейгин в эфире украинского телеканала «Фридом».

Глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин слышал, что Собчак может быть выдвинуто и более серьезное обвинение – по статье «организованное преступное сообщество».

«Здесь возможно называть страшные цифры возможного наказания. В аналогичной ситуации в теории из подозреваемого могут сделать обвиняемого. Следствие может выйти в суд с ходатайством о заочном аресте, объявить в международный розыск и передать информацию в Интерпол. И тогда человек может быть задержан на территории любой страны, которая входит в сферу деятельности соглашения Интерпола. Важно понимать, что нахождение за пределами России не панацея. Это не значит, что она «в домике», поскольку существуют определенные алгоритмы, которые, несмотря на напряженные ситуации, в международном взаимодействии все равно работают. Поэтому история крайне волнительная», – сказал Жорин.