Эксперты: Будут выборы, не будет выборов – власть Зеленского уже на волоске

19.06.2020, Киев, Игорь Петров

Митинг сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Печерского районного суда Киева, где проходило судебное заседание по избранию ему меры пресечения, призван продемонстрировать готовность Порошенко и его сторонников к любому развитию событий накануне местных выборов.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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«Выборы в Украине могут произойти в любой момент, либо власть может смениться без выборов. Придут какие-нибудь правые радикалы или сторонники Шария, или какие-нибудь фермеры – и просто вынесут Зеленского с Банковой при нейтралитете Авакова. А СБУ при этом просто разбежится.

И все это понимают, – и Медведчук, и Тимошенко, и Порошенко, и Шарий, и Аваков. Власть еще не валяется на земле, но через несколько месяцев вполне может там оказаться.

Поэтому сейчас политические силы уже демонстрируют свою готовность к самым разным политическим поворотам, которые могут быть – независимо от того, пройдут ли выборы в местные органы власти в октябре или их перенесут на весну, как предлагают Зеленскому некоторые, или вообще эти выборы отменят под предлогом карантина и второй волны.

Поэтому тот, кто готов к выборам в любой момент, выиграет, а кто, как Зеленский, не готов – проиграет», – сказал Сергей Белашко.

По мнению политолога Александра Семченко, многие из участников этого митинга не были бескорыстными сторонниками Порошенко.

«Речь идет о мобилизации электората Порошенко на небезвозмездной основе. Все эти люди на акциях в его поддержку или, по крайней мере, большая их часть, конечно, являются убежденными борцами, но не за Порошенко, а за денежные знаки. И, поскольку эти денежные знаки предлагает им Порошенко, они выходят на такие акции.

А у него ситуация такая, что ему надо выставлять такого рода публичную защиту, потому что другие виды защиты уже не помогают. И ему приходится тратить на имитацию народной поддержки. Конечно, поддержка эта неискренняя.

Другой вопрос – что Порошенко, видимо, как-то удалось убедить власть, что он пользуется искренней поддержкой. Этим, видимо, и объясняется позиция прокуратуры, которая сначала хотела арест, но потом опустила свои требования к личным обязательствам», – подытожил Александр Семченко.