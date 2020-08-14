Эксперты допускают возможность белорусской «небесной сотни» на этих выходных

14.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Высока вероятность того, что майдан в Белоруссии, перетекая в третью, самую горячую фазу, не обойдётся без кровавой провокации наподобие расстрела боевиков в Киеве в 2014 году ради преодоления точки невозврата в данной эскалации.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти два дня, суббота и воскресенье, будут очень непростыми, решающими, – заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров. – И я не исключаю, что в эти два дня, будут провокации. Провокации очень жесткие. Уже все, отступать больше некуда. И те, кто затеяли этот сценарий, уже не остановятся. Просто люди станут заложниками. И поверьте, о людях, которые, возможно, не хочу этого даже представлять себе, погибнут – о них никто не вспомнит».

«Просто пример приведу: «небесная сотня» – сколько они говорили, сколько слез лили, сколько политиков ходило там с цветами! Прошел год, прошли выборы, те, кто затеяли этот Майдан, попали в Раду. Журналисты пришли в Верховный Совет и провели эксперимент: попросили депутатов, избранных на Майдане, назвать хотя бы пять фамилий погибших на Майдане. Никто даже не вспомнил! Даже первых! Ни Нигояна, ни Жизневского – ни одной фамилии не смогли назвать. Эти жертвы им не нужны. Нужно было бы положить сотню? Положили бы сотню! Нужно было бы две? Положили бы две! Нужна власть. Власть любой ценой», – подчеркнул бывший депутат.

«Я понимаю часть белорусского народа, возможно, люди, которым было десять лет (26 лет правит Лукашенко), и им уже 36 лет, а они до сих пор с «Батей» живут, но это все эмоции. Люди 20 лет с Маргарет Тэтчер жили, и я думаю, там были люди, которые хотели чего-то нового, но это не означает, что ради своих эмоций нужно разрушить страну. Каждый народ имеет право на ошибку, но точно так же имейте в виду, что каждый народ имеет право на нищету и прозябание. Я не хочу, чтобы этим правом воспользовался белорусский народ», – добавил Килинкаров.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков согласился с экс-депутатом, при этом разделил протесты в Белоруссии на три фазы.

«Мы с вами видели две. Первую фазу – во время подсчета голосов, потом «бархатную» фазу и сейчас готовится следующая фаза – эта фаза завязана на то, чтобы максимально вывести на улицу белорусский народ.

Для этого подходит госпожа Тихановская, которая перед этим сделала два противоречивых заявления, но я вам скажу почему она так поступила. Там главное ключевое – это дети. Перове, когда она призывала белорусов не выходить на улицу – это было сделано в здании ВЦИК. Второе, когда она там снимала на камеру, чуть ли не таким голосом и называла ключевое слово «дети», я вам скажу почему это второе было.

Дело в том, что ВЦИК ей показали кадры, которые делались скрытой камерой КГБ Белоруссии, где ее штаб обсуждал ее ликвидацию. Она должна была стать сакральной жертвой – показали. Это информация от КГБ Белоруссии», – заверил эксперт.

«Сейчас, видимо, детей ее уже где-то взяли и сейчас она полностью во власти манипуляторов, которые снаружи пытаются заставить Лукашенко и всех других принять условия, грозят санкциями, которые порядком 40 миллиарда долларов (уже такая цифра). В этих санкциях будут участвовать страны Прибалтики, будет Польша, Австрия, Швеция. То есть, такое, чтобы тяжело ударило по белорусской экономике, при этом идет накачка всех слоев населения, чтобы они выходили на мирные демонстрации.

Последнее обращение, где она такая красивая говорит на камеру по заученному тексту, видеосуфлер там присутствует, несколько раз отрабатывали видео – чтобы вышел народ. Для чего? Потому что в это время вступит та самая третья сила, которая была и на Майдане, и та третья сила, которая была в 1993 году в Москве, которая будет стрелять в обе стороны, и в ОМОН-овцев и в людей, которые выйдут в белых платьицах и рубашечках, чтоб это кровавое месиво, которое там начнется, было видно всем странам. И конечно же, в этом обвинят Лукашенко», – отметил Леонков.

«Я предупреждаю и органы власти Белоруссии, чтобы они обратили на это внимание, и граждан Белоруссии, что вы можете стать случайными жертвами, стать той «небесной сотней», но белорусской, о которой никто и не вспомнит», – заключил военный эксперт.