Эксперты-энергетики: Украинцы рискуют замерзнуть в домах, если зима будет холодной

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Новости Украины

В украинских хранилищах достаточно природного газа для прохождения отопительного сезона – 16 млрд куб. м., что на 7,5% выше по сравнению со средним уровнем наполнения газохранилищ на начало декабря в 2011-2019 года.

Об этом «Нафтогаз Украины» сообщил в своем твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на оптимистичные заявления «Нафтогаза», цифры свидетельствуют о том, что запасы уменьшаются очень быстро. Так, за ноябрь было израсходовано 2 млрд куб. м. топлива, о чем свидетельствуют данные оператора газохранилищ АО «Укртрансгаз», а всего с начала отопительного сезона, т.е. со 2 октября 2021 года – объемы снизились на 14,3% или 2,67 млрд куб. м.

Нужно учитывать еще и то, что 3 октября закачка газа в украинские хранилища приостановилась, поскольку «Газпром» остановил транзит в направлении Венгрии через Украину с 1 октября.

Хватит ли Украине газа, чтобы не замерзнуть зимой – во многом зависит от того, насколько холодной она будет.

Сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отметил, что это не первое подобное заявление «Нафтогаза».

«При каких-то сценариях этого количества может быть достаточно, а при негативном сценарии – может быть, и нет. И тогда под угрозой окажутся поставки потребителям в конце зимы, когда в хранилищах останутся незначительные объемы газа», – считает Марунич.

Он также подчеркнул, что в ноябре, с наступлением холодов, потребление газа выросло примерно на 30% по отношению к ноябрю прошлого года. Отчасти рост объясняется тем, что стоимость природного газа для бытовых потребителей зафиксировали на низком уровне.

Эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк считает, что заявление «Нафтогаза» – наглая ложь.

«Давайте называть вещи своими именами. В хранилищах достаточно газа для прохождения отопительного сезона, если он будет не сильно холодный. Но вопрос в том, чей это газ? Пусть сначала «Нафтогаз» расскажет, чей газ в хранилищах, и сколько именно газа там находится. Хранилища же используются для хранения газа субъектами предпринимательской деятельности. Там далеко не весь газ принадлежит НАК «Нафтогазу» и государственным структурам», – заявил Степанюк.

В Европе также настроены – не так позитивно, как «Нафтогаз Украины». По словам главного исполнительного директора итальянской компании Snam SpA Марко Альверы, «если зима будет холодной, нас ждут серьезные проблемы». Масштаб энергетического кризиса зависит от того, насколько низкими будут температуры воздуха в январе 2022 года.

В настоящее время запасы природного газа в Европе аномально низкие для этого времени года. Цены на него начали расти еще до начала сезона холодов, поэтому газохранилища не были заполнены до такого же уровня, как в прошлые годы, а расход топлива постоянно рос и продолжает расти. В результате уровень заполненности европейских хранилищ составляет всего 68%, в то время как ранее он достигал 85%.

Таким образом, создание газовых резервов для большинства европейских стран является вопросом национальной безопасности, который волнует их гораздо больше, чем запасы нефти. На этом фоне Украина выделяется своим «позитивным» отношением к прохождению грядущей зимы. Сможет ли она обеспечить всем своим жителям тепло в домах – покажет время.