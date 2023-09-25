Эксперты гадают, зачем Кадыров опубликовал видео с избиением заключённого его сыном

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Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его сын Адам избил Никиту Журавеля, который в мае публично сжег Коран в Волгограде якобы по наущению «агентов СБУ».

Он опубликовал в своем тг-канале видео инцидента, произошедшего в августе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку – правдивую и честную. Побил – и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, должен понести суровое наказание. Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его. Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Уважаю его выбор», – написал Кадыров.

Главу Чечни поддержал депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. Он назвал Журавеля Журавлевым, а также «низким, аморальным, гнусным нелюдем».

«Именно к этим подонкам принадлежит Никита Журавлёв, которого совершенно справедливо избил АДАМ КАДЫРОВ. Я горжусь его мужским поступком! Мне также очень приятно, что он является достойным наследником великого ДЕДУШКИ – АХМАТА-ХАДЖИ!», – написал Делимханов.

Член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова осудила поступок Кадырова-младшего, но при этом поблагодарила главу Чечни «за помощь в СВО».

«Мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона. Да и для самого сына Кадырова как-то неблагородно пользоваться тем, что человек не может ему ответить. Такого быть не должно», – написала Ахмедова.

Ее коллега по СПЧ правозащитница Ева Меркачева считает, что Кадыров выложил видеодоказательство преступления.

«Этот факт никем не оспаривается. Теперь есть уже видео, личность человека, который совершает преступление – очевидно. Считаю, что следствие должно соответствующие меры принять. Запрос готовлю», – заявила Меркачева.

Она опасается за жизнь Журавеля и намерена требовать, чтобы его вывезли из Чечни. В Грозный он был этапирован весной, несмотря на то, что преступление им было совершено в Волгограде.

«По сути, это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления, и им за это ничего не будет. Это вызов. И дальше будет следующий, и следующий. Он, я боюсь, будет еще страшнее», – написала Меркачева.

Беглые либералы использовали это как повод заявить о развале российского государства.

«Публикация видео, конечно, доказывает, что Кадыров ощущает полную безнаказанность. И это не просто какая-то дикость, а наглядная демонстрация, как происходит развал государства: когда отец-губернатор демонстративно нарушает закон и кичится этим, а остановить его некому», – написал олигарх-иноагент Михаил Ходорковский.

«Это ад. Это глава республики. Это не должно сойти с рук этому молодому человеку, сколько еще можно издеваться над всей Россией и откровенно плевать в лицо всей правоохранительной системе?», – написала скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

Доктор политических наук Игорь Скурлатов призвал главу Чечни отречься от своего скандального поста.

«Кадыров (или его райтеры?) решил разогреть слегка подзабытый преступный акт избиения в СИЗО (!) беззащитного человека, который не понравился его сыну. Беспредел и трусливый хайп на камеру выдается как геройский поступок и радостно поддерживается некоторыми другими существами (людьми их сложно назвать). Призываю Кадырова отречься от поста и наказать виновных. Просто не верю, что Рамзан действительно готов публично одобрять подобные видео с явным преступлением (тем более по моим сведениям он находится в ЦКБ)», – написал Скурлатов.

Политологи и журналисты выдвигают свои версии, почему Кадыров опубликовал скандальный пост.

«Складывается упорное ощущение, что Рамзан Кадыров готовится к отставке, и религиозная тема станет информационным поводом. Но то, что сделал он или кто-то от его имени в социальных сетях, исправить федеральный центр не сможет никогда. И это в разгар спецоперации и накануне выборов президента России. Даже если скажут, что аккаунт главы республики взломан, видео – перебьет любую версию», – пишет редактор ФедералПресс Андрей Гусий.

«Команда Кадырова решила переключить внимание с темы его здоровья на более ранние, резонансные кейсы. Ход действительно не слишком удачный, если только этот резонансный кейс будет сейчас не единственным, и за ним последуют какие-то другие скандальные публикации в канале Кадырова. Так что – для того, чтобы покрыть один неудобный кейс другими, пиарщики Кадырова должны целевую аудиторию сейчас сильно и не единожды удивить», – считает политолог Максим Жаров.

«Обычно такие видео и события используют для того, чтобы отвлечь внимание, поменять повестку. Интересно, что должно случиться? От какого события отвлекают внимание сейчас? Скандал с избиением заключенного. Скандал с требованием переписать школьный учебник истории. Новости выходят одна за другой. Очевидны попытки манипуляции общественным сознанием. Отвлечение от каких-то события. Ждём, что дальше», – размышляет бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.