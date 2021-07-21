21.07.2021,

Москва, Максим Никифоров

 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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Эксперты хотят видеть социолога Максима Шугалея в политике

Максим Шугалей, руководитель Фонда защиты национальных ценностей, участвует в сентябрьской депутатской гонке, намереваясь занять...

Максим Шугалей, руководитель Фонда защиты национальных ценностей, участвует в сентябрьской депутатской гонке, намереваясь занять место в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Специалисты по-разному оценивают его шансы, но большинство сходятся во мнении, что они достаточно высокие.

Ученый-социолог Максим Шугалей, ставший известным после незаконного пленения в Ливии в 2019 году, намерен использовать свой непростой жизненный опыт и свои профессиональные познания, работая в ЗакСе Петербурга.

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«Он патриот нашей страны. Очень важно, чтобы такие люди появлялись не только на федеральном уровне, но и на региональном. Они являются символом твердой человеческой позиции и сильных личных убеждений», – считает политолог Марат Баширов.

Эксперт полагает, что присутствие Шугалея в депутатском корпусе «пойдет только во благо», и замечает, что ученый сможет дать новый импульс патриотическому воспитанию молодежи.



«Ему свойственно без лишних эмоций рассказывать об очень сложных вещах», – заключает Баширов.

В свою очередь Станислав Еремеев, декан факультета политологии СПБГУ, уверен, что избирателям в наше время очень важна личность кандидата:

«Шансы избраться в ЗакС у Шугалея, конечно, есть. Мы все хорошо знаем его историю с незаконным пленом в Ливии и историю его освобождения. Для определенной части электората это сработает на узнаваемость кандидата».

Однако Еремеев подчеркнул, что успех Шугалея будет зависеть от того, как пройдет его предвыборная кампания.

«Когда человек избирается в законодательное собрание региона, в его программе очень важна местная повестка, – говорит декан СПБГУ. – Избиратели должны видеть, что образ кандидата соответствует ожиданиям, которые у них сформировались».



Станислав Еремеев отметил, что конкуренция политических сил в этом году довольно высокая. К тому же людей нервирует экономическая и эпидемиологическая ситуация, а это порождает психологическую потребность избирателей видеть среди кандидатов героев, сильных личностей.

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