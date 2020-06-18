Эксперты Лукашенко «хоронят» Бабарико

18.06.2020, Москва, Елена Острякова

Экс-банкир Виктор Бабарико будет в ближайшие часы арестован и выйдет из президентской гонки в Белоруссии.

Об этом у себя в «фейсбуке» написал близкий к президенту Белоруссии политолог Петр Петровский, отвечая на вопрос подписчика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бабарико в ближайшее время арестуют. Его не поддержал Кремль. Отстранился от него Газпром», – написал Петровский, продолжая выставлять экс-банкира ставленником российской корпорации, что оспаривается многими экспертами.

Он дал понять, что в качестве основного альтернативного кандидата белорусские власти представят Западу бывшего директора государственного IT-парка Валерия Цепкало.

«Бабарико больше медийно дутая фигура. Имеется более весомый конкурент – Цепкало. У него и опыт дипломатической и управленческой работы, бизнеса. Зачем государству искусственно давать возможность для Бабарико политизировать свои финансово-экономические преступления? Это же попытка его уйти от ответственности», – написал Петровский.

Он также выразил уверенность в том, что Запад не будет раздувать скандал из-за нейтрализации Бабарико, поскольку там сейчас антирасистские волнения.

Уверенность в том, что экс-банкир выходит из борьбы выразил и другой провластный белорусский эксперт Алексей Дзермант.

«Возможно, это последний пост про Бабарико. Его политическая судьба в целом ясна. Лично как человека, его, безусловно, жалко. Банкир-романтик, напичканный странными идеями не для того общества, в котором он живёт. Уж не знаю, кто его надоумил идти в политику – те, из руководства, кто имел компромат на его финансовые дела, всплывающие сегодня, или такие же наивные в политике единомышленники, но результат в любом случае будет плачевный», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.

Он считает действия властей оправданной попыткой избежать гражданского конфликта.

«Конечно, в итоге здесь бы начался гражданский, а может быть и не только гражданский, конфликт. Власти это понимают и потому действуют жёстко и решительно. Нам, как убеждённым гуманистам, хотелось бы, чтобы тоньше и заранее, но, как есть, главное – результат», – написал Дзермант.

Сегодня утром Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца были доставлены в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК). Они дают показания в рамках расследования уголовного дела по «Белгазпромбанку», который раньше возглавлял Бабарико. Адвокатов экс-банкира не пустили присутствовать на допросе.

В загородном особняке Бабарико проходят обыски. Вчера был заблокирован расчетный счет, на котором находился избирательный фонд Бабарико. 13 июня глава комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель рассказал о причастности Бабарико к «противоправной деятельности» «Белгазпромбанка», который он возглавлял до недавнего времени.

Бабарико в интервью «Дойче велли» заявил, что намерен продолжить участие в выборах, даже если будет арестован.