Эксперты: Международного права нет, представительство РФ в ЕСПЧ – полная профанация и прохиндейство

Действующая система по защите соотечественников за рубежом опирается на международное право, которого де-факто уже не существует. Нужны новые подходы, соответствующие военному времени, а не схемы для вывода денег под предлогом защиты соотечественников.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил соучредитель общественной организации «Севастопольская оборона» Александр Франчетти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он провел 13 месяцев в тюрьме в Чехии по требованию Украины за участие в подготовке и проведении Всекрымского референдума и избежал выдачи Украине только потому, что в связи с началом СВО Чехия запретила выдачу граждан стране, где идут боевые действия. Тем не менее, чешская прокуратура открыла собственное уголовное дело на Франчетти и обвинила его в терроризме. Тем не менее, по решению суда он был выпущен из-под стражи.

«Я хотел бы сказать, что нам надо разделять то, что сейчас происходит, на военные обмены на территории Украины, и обмены, которые происходят в Европе. Понятно, что у нас целый ряд граждан сидит именно в Европе, – подчеркнул Франчетти. – Сидит в Чехии гражданин Белоруссии Фадеев Алексей. Мало кто об этом говорит и знает. В прошлом году ему дали 4 года, потом переквалифицировали на 21. Это участие в боях на Донбассе, и я считаю, что он защищал российскую территорию, ему надо помогать, надо его вытаскивать. Я хочу сказать про методы – сейчас нет правил, на войне нет правил. И мы должны это усвоить. Пока я сидел, особенно первые полгода, я слышал из наших разных инстанций такие слова до спецоперации, как международное право. Но его там нет! То есть в Европе этим правом просто прикрываются. У них нет международного права, нет никаких правил, и нам надо это усвоить. И вытаскивать любыми способами. Любые способы предполагают широкий спектр, я не говорю сейчас о захватах. Но если нужны адвокаты, надо оплачивать адвокатов. У меня было семь адвокатов, и только два последних, по национальности чехи, исполнили все чётко. Потому что они не слушали никаких наших псевдо представителей в ЕСПЧ».

Франчетти напрямую обвинил российское представительство в Европейском суде по правам человека в растрате средств, выделяемых на защиту соотечественников.

«Я хочу сказать, что около этой кормушки кормится гигантское количество людей, фондов и откровенных прохиндеев. Когда вы подписываете деньги, а вам адвокат говорит, я получил в 10 раз меньше. А вы подписали на несколько миллионов сумму. Только этих денег никто не получил. И это в моем случае так было дважды. Нужно обратить на это внимание, потому что, когда вам адвокат говорит, что ты будешь сидеть минимум 10-15 лет, ты понимаешь, что этот человек в деле, ему не интересно, чтоб ты вышел, ему интересно, чтобы ты там сидел. И такая история международная, она везде. Нужно что-то решать. – указал Франчетти. – Я считаю, нам нужен наш военный обменный фонд. У нас очень много задержанных иностранцев, давайте создавать такой обменный фонд. И менять всех наших ребят по Европе – это несколько сотен человек. По Украине известных до спецоперации порядка 40. В США там несколько сотен человек по надуманным причинам».

Экс-руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве РК при президенте РФ, адвокат Александр Молохов добавил, что рассчитывать на международное право в отношении граждан РФ больше не приходится.

«Должна быть государственная политика, продуманная, чтобы не от случая к случаю. Мы должны эти вещи делать, предпринимать и продумывать заранее каждый свой шаг – это должна быть система. Пока этой системы я не вижу, отдельной защиты наших соотечественников, крымчан, всех россиян за рубежом. У нас в США несколько десятков человек сидят по надуманным обвинениям, в Европе несколько десятков. На Украине, я думаю, что несколько сотен человек гражданских лиц, которых преследуют за убеждения. Мы не должны бросать в беде граждан Украины, которых преследуют за пророссийские настроения, они тоже не должны остаться без защиты. Я думаю, что речь идёт о сотнях тысяч человек, это то, чем мы никогда вообще не занимались и пожинаем плоды из-за того, что мы пророссийские силы на Украине как следует не поддерживаем», – заключил защитник.