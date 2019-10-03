Эксперты: Митинги в Киеве – договорняк Зе и Порошенко

03.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Отсутствие оцепления и слабая охрана офиса президента Украины на Банковой в момент, когда там проходил митинг противников «формулы Штайнмайера», говорит о том, что между главой государства Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко могут существовать тайные договоренности.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил украинский политолог Александр Семченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Зеленский не боится протестующих, потому что есть договоренность о его безопасности с Порошенко, где каждая из сторон получает свою выгоду.

«Я наблюдал, как проходят митинги, в частности, возле Администрации президента. Обычно, еще во времена Порошенко, Януковича, Ющенко митинги к стенам администрации президента никто не подпускал. Администрация огорожена забором, за этим забором выставляли еще один забор, потом ставили людей в сферах со щитами и только здесь было место для митингов… Сейчас митинги прямо под стенами администрации президента.

За спиной выступающих перед митингующими находятся стеклянные и деревянные двери администрации президента. Если хоть малейшую активность проявят протестующие, им не нужно прилагать сверх усилия для того, чтобы войти в администрацию президента для того, чтобы насильственными действиями воздействовать на Зеленского вплоть до государственного переворота.

Это значит, что ничего подобного нет. Вполне возможно, что есть определенный сговор между Порошенко и Зеленским – каждый играет свою игру, каждый наращивает рейтинг среди своего электората», – заявил Семченко.

В то, что сегодня переворот на Украине невозможен, верит и экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

«Многие смотрят сейчас на события в Украине, ожидают, что, возможно сейчас будет Майдан, возможно, будут какие-то движения радикалов, чем это закончится для Зеленского.

Зеленский, действительно, очень боится украинских националистов, ветеранов АТО – это такой внутренний у него страх… Рейтинг у Зеленского очень большой сейчас, поэтому и Порошенко, и все, кто его поддерживают, а его поддерживают очень многие, все понимают, что сейчас Майдан на Украине, в данный момент времени не будет успешен.

Задача Порошенко была – создать постоянный гнойник, поставить палатки, чтобы при дальнейших протестах этот Майдан, когда рейтинг Зеленского будет падать, а он обязательно будет падать, этот Майдан мог перерасти в нечто большее».