Эксперты: Молдова сползает в старую колею. Впереди – политический мрак

03.03.2020, Тирасполь, София Русу

Консенсус ЕС, США и России по Молдове, сложившийся в 2019 году и оказавшийся крайне недолговечным, не дал старта каким-то системным переменам в РМ. Сегодня есть тенденция, при которой молдавский политикум вновь скатывается к риторике геополитического противостояния.

Президент страны Игорь Додон, неформальный лидер пришедших к власти социалистов, стремясь, во что бы то ни стало, переизбраться осенью на новый срок, разворачивается в сторону Запада.

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Об этом говорили участники дискуссионного клуба, организованного Институтом социально-политических исследований и регионального развития.

Эксперты из Кишинева и Тирасполя рассуждали о позициях молдавских политических сил спустя год после парламентских выборов и об итогах первых ста дней миноритарного «правительства Додона».

Три основных игрока

Замдиректора ИСПИРР Андрей Моспанов, анализируя политический расклад в Молдове, выделяет трех основных игроков. Первый – это социалисты, которые обладают властью в парламенте, в правительстве и властью президентской. Именно к ним сегодня приковано основное внимание, именно их «рассматривают как под микроскопом», говорит эксперт. Он отмечает «посредственные итоги ста дней правительства Иона Кику».

«У правительства нет четкой программы, хотя она ожидалась. Есть рост цен по многим товарным позициям. Есть открытое недовольство молдавским правительством со стороны Евросоюза. ЕС прямо заявляет устами того же Люка Девиня (директор внешнеполитической службы ЕС, отвечающей за «Восточное партнерство», – прим. автора), что терпение иссякло, что не идет реформа юстиции, не идет расследование кражи миллиарда из молдавских банков, и поэтому стране может быть заморожена финансовая помощь.

Завис вопрос с российским кредитом. История вроде очень хорошо начиналась – говорилось, что из РФ поступит едва ли не полмиллиарда на инфраструктурные проекты в Молдове. Сейчас речь идет уже о 200 миллионах, но и их нет. Нарастет критика миноритарного правительства со стороны и правых, и левых», – констатировал Андрей Моспанов.

Он отметил, что недавно фракция социалистов в парламенте представила свою концепцию внешней политики, в которой наблюдается «смещение акцентов во внешнеполитической риторике». «Социалисты в качестве приоритетов называют эффективную реализацию Соглашения об ассоциации РМ и ЕС. Идет также речь о стратегических проектах совместно с США, Румынией и Украиной. А что касается отношений с Россией, речь идет лишь о стабильном партнерстве на основе имеющихся договоренностей. Можно говорить о крене ПСРМ к проевропейской, прозападной политике», – говорит замдиректора ИСПИРР.

Второй ключевой игрок на политическом поле – блок ACUM. Он вовремя ушел в оппозицию, ему не нужно нести ответственность за рост цен, который неизбежно произошел бы и при правительстве Майи Санду, полагает Андрей Моспанов.

По словам эксперта, в лагере правых сохраняется раздробленность, которую они пытаются преодолеть. Так, партия «Действие и солидарность», партия «Платформа “Достоинство и правда”», Партия национального единства, Либерально-демократическая партия Молдовы и блок UNIREA планируют подписать пакт о ненападении в ходе президентских выборов и таким образом объединить усилия против кандидатуры Игоря Додона.

У правых сил оформляется единоличное лидерство Майи Санду, которая серьезно занялась своим реноме в преддверии президентских выборов. Эксперт указывает также, что правые силы неизменно пользуются поддержкой ЕС, США и Румынии.

Наконец, третья, самая загадочная политическая сила, – Демпартия, за спиной которой маячит тень олигарха Владимира Плахотнюка. В партии недавно произошел раскол – группа депутатов вышла из парламентской фракции ДПМ. Не исключено, что это управляемое разделение демократов по разным политическим флангам.

«Понятно, что ДПМ в ее нынешнем виде не наберет много голосов на возможных досрочных парламентских выборах, вероятный максимум демократов – 15 процентов, – комментирует ситуацию Андрей Моспанов. – Возможно, те силы, которые стоят за Демократической партией, приняли решение разделить один партийный проект на два.

При этом ДПМ может заявлять, что она очистилась от тех депутатов, которые непосредственно были связаны с Владимиром Плахотнюком. Видим также сохранение позиций демократов на местах. Демпария сохранила также контроль над миноритарным правительством, может реализовывать свою политическую и социально-экономическую повестку. Сохраняется возможность коалиции ДПМ – как с ПСРМ, так и с партиями блока ACUM. У Демпартии остается тот «золотой» голос, который она получила после формирования правительства Иона Кику. ДПМ по-прежнему играет серьезную роль в молдавской политике, именно от нее во многом будет зависеть избрание Додона на второй президентский срок, для которого это идея фикс».

Выборы выиграет Додон, а победит условная Майя Санду

Молдавский эксперт Александр Кориненко ставит политике страны невеселый диагноз: Додон имеет наилучшие шансы выиграть выборы, но не потому, что он эффективный президент, а потому, что другие кандидаты плохи.

По словам эксперта, Майя Санду, правительство которой продержалось пять месяцев и не показало серьезных результатов, очень медленно набирает очки. Сейчас ее начали «очеловечивать», чтобы сделать понятнее и ближе к народу. Кстати, обкатку технологий, которые будут запущены перед президентскими выборами, команда Санду проводит на одномандатном округе № 38 в Хынчештском районе, где 15 марта пройдут парламентские довыборы. Один из кандидатов – член партии «Действие и солидарность» Олеся Стамате, которая вместе с лидером партии Майей Санду активно встречается с избирателями.

«Мы привыкли к образу Майи Санду – бездушный робот, человек без семьи. А сейчас каналы, которые симпатизируют блоку ACUM, публикуют детcкие и юношеские фотографии Санду, рассказывают, где она училась, что она, оказывается, тоже была ребенком. Все это им надо сделать быстро. Но они не до конца понимают ситуацию в Молдове. Ни один гарвардский выпускник не может соперничать с молдавским шулером. Команда Санду – люди, которые никогда не пачкали свои лакированные туфли в молдавских селах. Это их проблема. Когда началось это «болото» с реформированием юстиции, то большинству граждан это было непонятно. Людям важны цены, тарифы. Европейцы тоже плохо осознают молдавские реалии и до сих пор настаивают на реформе юстиции», – говорит Александр Кориненко.

По его мнению, правые, чтобы переломить ситуацию, могут попытаться радикализировать ее.

«Парадокс молдавского общества состоит в том, что молдаване не выходят на улицы, если власти поднимают тарифы и не увеличивают пенсию. Они выходят тогда, когда нужно решать – история румын или история молдаван, молдавский язык или румынский, решать вопросы геополитической ориентации страны. Вот тогда все на площади. Мне кажется, Додон учел это, и в ближайшее время эти темы не будут подниматься партией социалистов», – отметил Кориненко.

Он добавил, что Додон поставил перед собой «задачу успокоить европейских чиновников» и «будет делать реверансы в сторону Европы», демонстрируя, что внешнеполитический курс не меняется.

Такие реверансы уже делаются. Экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак констатирует, что сразу после президентских выборов исчезли заявления социалистов о пересмотре соглашения об ассоциации РМ – ЕС.

«Та же Украина, находясь в более сложной ситуации, тем не менее, инициировала пересмотр отдельных положений, касающихся углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Республика Молдова на это не идет, хотя оснований для этого более чем достаточно», – говорит экс-дипломат.

Он прогнозирует, что выборы выиграет, скорее всего, Додон, а вот победит условная Майя Санду, у которой электорат более активный и способный к уличным акциям. «Опыт ряда государств постсовесткого пространства показывает, что выиграть выборы недостаточно, надо уметь удержать власть и иметь запас сторонников, которые смогут обеспечить удержание победы или перехват победы и других», – пояснил Ястребчак.

По правилам Плахотнюка

В Молдове ряд политиков заявляет, что предстоящие президентские выборы – незаконные и нелегитимные с точки зрения Конституции. Напомним, в 2016 году Конституционный суд Молдовы отменил процедуру избрания президента в парламенте, действовавшую с 2000 года, хотя КС не имеет права менять Конституцию – это можно делать только путем принятия конституционного закона большинством в 2/3 голосов депутатов или на всенародном референдуме.

Представитель созданной осенью молдавской партии «Гражданский конгресс», политолог, журналист Зураб Тодуа отмечает, что изменения провели «по правилам Плахотнюка – зависимый от него Конституционный суд поменял процедуру избрания президента с нарушениями Конституции». А действующая власть продолжает играть по этим правилам.

«Додон хочет проскочить, таким образом, в президенты. Я полагаю, что мы имеем полную реставрацию режима Плахотнюка. По большому счету, Плахотнюк и не ушел от власти – по действиям ДПМ, по некоторым внутренним признакам можно говорить, что он имеет контроль над происходящим. Для Молдавии это ничего хорошего не принесет. Эти люди просто не умеют созидать, в этом проблема», – заявил Тодуа, отметив, что «Гражданский конгресс» – это «последний шанс что-то в Молдове изменить».

«Мы называем вещи своими именами, выступаем за посадки коррупционеров, прекращение «конвертной» экономики, защиту обездоленных, хотим достучаться до граждан, вывести их из состояния апатии, неверия», – подчеркнул представитель партии, которая, кстати, собирается участвовать в парламентских выборах.

Гагаузский общественный деятель Иван Бургуджи, в свою очередь, напоминает, что Додон и ПСРМ пришли к власти во многом благодаря Гагаузии. За социалистов год назад проголосовало абсолютное большинство избирателей этой автономии – как по партийным спискам, так и в одномандатных округах. А сейчас там звучат призывы бойкотировать выборы президента как нелегитимные.

«Нужно вернуть ситуацию в рамки правового поля. Нелегитимные выборы опасны потому, что с тем, кого изберут, западные партнеры будут играть, как сытая кошка с мышкой, он будет делать все, все что скажут, лишь бы признали выборы. Нарушая закон, нельзя призывать к построению правого государства. Возможно, у нас не получится полностью заблокировать выборы, но то, что мы максимально отберем голоса у социалистов, что у них не будет «золотых» голосов на территории Гагаузии, – это сто процентов», – предупредил Бургуджи.

По Приднестровью все становится только хуже

Эксперты отмечают, что ни у одной политической силы в Молдове нет содержательных, конструктивных идей относительно приднестровского урегулирования. Ситуация только ухудшается, процесс деградирует.

«По Приднестровью все становится только хуже, – говорит политолог Андрей Сафонов. – Додон, представляющий вроде бы левые политические силы, не мог не наступить на грабли Владимира Воронина. Всем понятно, что внешняя политика не меняется, ее контролирует Запад в рамках ассоциации с ЕС. И об этом говорил недавно премьер Кику, заявивший, что вступление Молдовы в Евросоюз не помешает дружбе с Россией. Лучше таких слов не говорить. Если ты говоришь о вступлении в ЕС, членство в котором отсекает всякую возможность евразийских проектов, то все становится на свои места: это просто попытка использовать Москву для того, чтобы подчинить Приднестровье».

По мнению Сафонова, Запад может наносить удары по действующему президенту, чтобы подрубить его до предполагаемого визита высшего руководства РФ (который, возможно, состоится в первой половине года), или решит использовать Додона «в роли ложного партизанского отряда, который при непротивлении Москвы сделает какие-то шаги к установлению контроля над Приднестровьем».

«Тактические приемы всех игроков проявятся в ближайшее время, не исключено, что правые и, возможно, Демпартия получат какие-то предложения с Запада, и наступит парламентская консолидация, которая закрепит прозападный курс», – прогнозирует политолог.

Система, которая перемалывает всех

Директор ИСПИРР Игорь Шорников считает, что политики, приходя к власти в Молдове, становятся заложниками «монолитной структуры, которая не поддается никакому движению».

«Это система, которая работает вне зависимости от того, есть там Плахотнюк, нет ли его, Воронин там или не Воронин. Лидеры, которые получают власть в РМ, вынуждены становиться частью этой системы. Когда пришел Воронин с интересными обещаниями, система его перемолола – он взял курс на Евросоюз. (Владимир Воронин, лидер молдавских коммунистов, возглавлявший страну с 2001 по 2009 годы, на первых порах заявлял о необходимости придания русскому языку статуса второго государственного языка РМ, скором вхождении республики в Союз России и Белоруссии и разрешении приднестровского вопроса, но все это осталось лишь обещаниями – прим. автора). С приходом правительства Кику казалось, что появился крен влево, и вдруг эти левые начали заигрывать с Румынией и т.д. Скорее всего, в Молдове все останется как есть, и к власти в 2020 году вновь придет «системный» политик», – заявил эксперт.