Эксперты нашли связь украинизации и деградации Верховной рады

Из-за тотальной украинизации киевское руководство, в частности, Верховная рада, за прошедшие три десятилетия «независимости» катастрофически деградировало.

Об этом в интервью киевскому политологу Александру Семченко заявил эксперт по языковым правам человека, председатель «Русской общины Украины» Константин Шуров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне с девяностого года по нынешнее время довелось наблюдать – деградация законодательного органа Украины налицо, просто фантастическая», – сказал он.

Александр Семченко высказал предположение, что одной из причин деградации киевского руководства является тотальная украинизация.

«Может быть деградация связана с украинизацией? Я читал одну теорию, что язык – это не только и не столько инструмент коммуникации, сколько инструмент мышления. То есть, люди, когда что-то обдумывают, они думают словами. И, когда им навязывают другой язык, то обедняют аппарат мышления», – отметил Семченко.

Шуров развил эту мысль.

«Не столько обедняют, сколько он входит в режим самоугнетения. Ему достаточно тяжело адаптироваться…

Я не специалист в этой области, но, по наблюдениям, это достаточно тяжело, особенно для детей. Дети, переходя из одной среды в другую, путаются, им требуется больше времени для усвоения материала.

Поэтому один из доводов украинизаторов заключается в том, что «вы больше не сможете учиться на русском языке, поэтому логично отдать ребёнка в школу с украинским языком преподавания. А дальше перед ним широкая дорога к высшему образованию, а где-то и к защите диссертаций или научной деятельности».

Хотя никто не говорит, что на сегодняшний день наука на Украине пребывает, мягко говоря, в плачевном состоянии», – резюмировал эксперт.