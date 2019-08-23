Эксперты: наступающий мировой кризис добьёт ослабленную Украину – экономика обречена

23.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Приближающаяся новая волна мирового кризиса ударит по ослабленной украинской экономике сильнее, чем когда-либо прежде.

Между тем, у Украины не осталось «никаких запасов или предохранителей», чтобы пережить новую глобальную финансово-экономическую бурю.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявили экономический эксперт Виктор Скаршевский и ведущий научный сотрудник НАН Украины Лидия Ткаченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас уже появились первые признаки ухудшения внешнеполитической конъюнктуры. Даже такой консервативный орган, как МВФ, прогнозирует, что на протяжении ближайшего года-полтора возможен мировой финансовый кризис.

А мировой финансовый кризис, либо даже глубокая коррекция мировой экономики – это снижение цен на металл, руду, зерно. И это, соответственно, кризис на Украине. С девальвацией, обесцениванием гривны, снижением заработных плат и доходов граждан.

К сожалению, на Украине нет никаких запасов или предохранителей для того, чтобы мягко пройти этот кризис. Украинская экономика обречена опять вернуться в этот кризис.

Кстати, небольшое наблюдение – у нас уже было 4 кризиса, и ни после одного из них украинская экономика не восстанавливалась. Она падала, потом по чуть-чуть начинала расти, но, не доходя до предыдущего уровня, опять падала. Получается, украинская экономика идёт по лестнице, только ступеньки ведут вниз», – отметил эксперт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко подчеркнула, что сейчас украинской экономике расти не из чего.

«Украине сейчас будет очень трудно расти. В двадцатых годах нам не из чего расти быстро, у нас нет такого потенциала. У нас уже нет хоть какой-либо промышленной базы, она была развалена, в основном, в 1990-х годах. И, к тому же, у нас идёт сокращение населения», – добавила эксперт.