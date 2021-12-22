Эксперты: Назначение Грызлова послом в Белоруссии свидетельствует о неизбежности интеграции

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Комитет Госдумы РФ по делам СНГ одобрил назначение Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эту новость позитивно восприняли и в Белоруссии, и в России.

«Это очень символическое назначение. Это говорит о том, насколько важен для России белорусско-российский союз. Грызлов очень сильная кандидатура, потому что это политический деятель, который имеет огромный авторитет и в РФ, и в Беларуси», – сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

Шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович считает, что смена посла означает, что страны-союзницы настроены на укрепление интеграции, в том числе, политической.

«Москва всерьез готовит Союзный парламент России и Белоруссии. Который будет не местом для дискуссий о российско-белорусской интеграции. Политическая интеграция двух стран из повестки никуда не уходит, как бы кому-то в Минске ни хотелось ее “уйти”, сохранив при этом все экономические “плюшки”», – написал Носович в своем телеграм-канале.

А бежавший в Варшаву белорусский оппозиционноый политолог Дмитрий Болкунец увидел в назначении Грызлова признак того, что Кремль хочет сместить Александра Лукашенко с поста президента.

«Назначение Бориса Грызлова послом России в Беларуси вселяет надежду. Управляемый транзит вступил в завершающую фазу. Будут готовить проводы на почётную пенсию. Но товарищ не уйдёт от ответственности за убийства и геноцид. Кара его настигнет ещё при жизни», – написал Болкунец.

Российский либеральный политолог Андрей Суздальцев обращает внимание на то, что до сих пор Грызлов был полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Появление в Минске Грызлова – представителя высшей номенклатуры России, говорит о том, что разрешению белорусского кризиса в Кремле придают первостепенное значение. Для этой работы дипломата мало, а нужен представитель президента России. В Беларуси планируется Конституционный референдум и досрочные выборы, что увеличивает риски политической дестабилизации. Кроме того, стоит напомнить, что Грызлов имеет уникальный опыт курирования переговорного процесса в рамках Трехсторонней контактной группы Минского процесса. Это может помочь в случае установления коммуникаций с противниками режима Лукашенко. В наступающем 2022 году белорусский вопрос станет одним из первостепенных для Кремля», – написал Суздальцев.

Нынешний посол РФ в Минске Евгений Лукьянов будет отозван. Он был назначен на эту должность в марте этого года.