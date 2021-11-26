Эксперты назвали фейком сообщение о продаже российского «Панциря» на черном рынке в США

26.11.2021  20:12 (Мск), Москва,
Иван Добровольский.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, США


На американском черном рынке появилось объявление о продаже российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». Любопытный лот предлагается к покупке за 14 миллионов долларов, сообщает арабоязычное издание Arab News Press. Эту сумму придется заплатить за полную комплектацию, в то время как другие «модификации из Ливии» выставлены за 10 миллионов долларов, пишет Русская весна.

Предположительно, речь идет о ЗРПК «Панцирь-С1», который был захвачен отрядами ПНС Ливии их турецкими кураторами во время наступления на авиабазу Аль-Ватия весной 2020 года. В начале этого года стало известно, что турки передали один из «Панцирей» американцам. Комплекс перевезли на авиабазу «Рамштайн», а затем транспортировали в США.

На американском черном рынке появилось объявление о продаже российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». Любопытный...

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Подобные комплектации называются «экспортными» и были поставлены Ливийской национальной армии Халифы Хафтара из Объединенных Арабских Эмиратов.

Экспортный вариант «Панциря-С1Э» довольно хорошо известен в мире, потому что поставляется в разные страны, среди которых ОАЭ, Ирак, Иран, Сирия, Ливия и другие. Дубай ранее получил 50 таких «Панцирей» по линии военно-технического сотрудничества.

Известно, что комплекс имеет отличную от российской систему опознавания «свой-чужой» (IFF). В целях экономии иностранные заказчики чаще всего приобретают упрощенный вариант только с оптической системой управления. Поэтому эксперты полагают, что попадание «Панциря-С1» на американский черный рынок не представляет угрозы для российского ВПК.

Тем не менее, подлинность объявления не подтверждена. Не исключено, что сообщение является частью информационной войны против России. Такого мнения придерживаются, в частности, многие эксперты крупных аналитических телеграм-каналов.

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