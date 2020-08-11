Эксперты не сомневаются: в Белоруссии всё только начинается

11.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Попытка госпереворота в Минске подготавливалась западными странами задолго до начала протестов и была всего лишь подготовительным этапом к началу настоящего майдана по украинскому сценарию.

Об этом сообщили в пресс-службе Агентства социального инжиниринга (SEA), которое занимается изучением цветных революций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«29 июля аналитики агентства публично привели доказательства того, что запад перешел в активную фазу противостояния с Лукашенко. Технологии, которыми обладает агентство, позволяют заранее определить направление цветной революции и вероятность ее осуществления.

То, что мы видим последние 2 дня – результат многодневной подготовительной работы, которая велась по всем кластерам матрицы влияния мягкой силы. В нашем исследовании видно, насколько вырос оппозиционный телеграмм за последние полгода, как изменялись его смыслы и т.д.» – говорится в сообщении.

Так, координатор Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко отметил, что сценарий происходящего в Минске очень напоминает госпереворот в Киеве в 2014 году, и понятно, что со временем ситуация в Минске будет только накаляться.

«Мы видим, как вся западная матрица влияния с конца мая активизировала деятельность в Белоруссии. Сценарий очень похож на Украину 2004 года, когда западные силы просто не признали выборы президента и заставили Януковича провести незаконный 3 тур. В Белоруссии ситуация усугубляется намеченным на осень подписанием интеграционного пакета.

Мы считаем, что выборы в Белоруссии – только первый тайм игры запада против России, такая себе активизация социума. Основной этап начнется после выборов и будет насыщен антироссийской повесткой», – подчеркнул он.

В Агентстве также подчеркнули, что ещё в 2018 году стало понятно, что в Белоруссии готовится русофобский госпереворот.