Эксперты не верят в обещанное Пушилиным курортное будущее Мариуполя

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Несколько российских регионов помогут в восстановлением разрушений в освобождённом от украинских нацистов Мариуполе. Об этом во время общения с журналистами заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За Мариуполем будет закреплен не один регион (России – ред.), так как это большой город, большое количество разрушений. Несколько регионов с большой долей вероятности откликнутся, чтобы помочь в восстановлении города», – цитирует ДАН Пушилина.

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Сославшись на мнение население, он сообщил, что Мариуполь далее планируется развивать как курорт. Однако, по словам руководителя республики, власти не отказываются от планов восстановления части промышленных предприятий.

«Все, что «живое», планируется восстанавливать», – заверил глава ДНР.

Он уточнил судьбу промышленных гигантов Мариуполя.

«На месте завода «Азовсталь» планируются другие проекты. Перечень тех предложений, которые звучат: это, возможно, площадка технопарка, жилой район или, возможно, парковая зона», – сказал Пушилин и добавил, что, по мнению горожан, завод загрязнял окружающую среду с момента своей постройки.

Он добавил, что другой промышленный гигант – комбинат им. Ильича решено восстанавливать.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов скептически оценивает курортное будущее Мариуполя.

«Идея, мягко говоря, неоднозначная, а то и просто глупая. Дело в том, что Мариуполь на протяжении почти всего своего существования – при «независимой» Украине, в рамках Советского Союза, при Российской империи – выстраивался как крупнейший промышленный город.

В нём были представлены гиганты украинской, а до этого советской промышленности, частности, металлургические заводы, химическая промышленность.

И говорить сейчас о том, что существует возможность переформатировать данный город, – означает, что люди, которые делают подобные заявления, далеко не полностью осознают, о чём идёт речь», – прокомментировал Денисов ситуацию «ПолитНавигатору».

Политолог согласился, что промышленные производства вредили экологии, однако усомнился, что взамен получится «сделать из Мариуполя город-курорт, сопоставимый по ВВП, который давали промышленные предприятия».

«Если у тех людей, которые подобными мыслями делятся, есть в загашнике несколько десятков миллиардов долларов, которые они лично потратят на создание всей этой инфраструктуры, тогда пусть они это делают. Я очень сильно сомневаюсь, что это реально», – сказал Денисов.

Он полагает, что разговоры о курорте вызовут негативную реакцию жителей Мариуполя, «которые свой город знают и представляют, которые всю жизнь проработали на этих крупнейших промышленных гигантах, а их теперь хотят перевести в плоскость обслуживания курортников».

Ранее отказ от восстановления «Азовстали» раскритиковал и экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Снести завод и построить на его месте приморские отели предлагает тот, кто никогда не был в Мариуполе. Не та экология. Отели рядом с другими оставшимися заводами – не лучшая идея. Азовсталь — неотъемлемая часть металлургического комлекса Донбасса, в котором все взаимосвязанно: если отказаться от современного завода, который выпускал востребованную продукцию, то потом придётся торговать углем и железнорудным сырьем. Торговать сырьем вместо продукции. Мне кажется, решение по заводу не принято окончательно. Если наши предки смогли восстановить завод после Великой Отечественной, то почему мы не сможем?» – недоумевает Царев.

А вот медиатехнолог Дмитрий Кирьян наоборот утверждает, что «Азовсталь» восстанавливать просто экономически нецелесообразно.

«Казалось бы, один из крупнейших в мире металлургических заводов, самый крупный бриллиант империи Рината Ахметова, валютная выручка которого могла бы помочь Донецкой республике, тем не менее, решили сносить… Вопрос не фактической, а юридической принадлежности Азовстали, естественно, никуда не денется. Вложить средства на восстановление, чтобы потом продукцию завода никто, кроме РФ и Белоруссии купить не мог, потому что Ахметов заблокирует любой экспорт оттуда. А завод был ориентирован прежде всего на ЕС», – указывает автор.

По его мнению, еще одна проблема в Мариуполе – кадры.

«Сколько сотрудников завода осталось в Мариуполе, сколько захочет остаться там через некоторое время – непонятно. Вероятность того, что в обозримом будущем будет возможность восстановить штат равняется практически нулю», – считает обозреватель.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов считает, что Мариуполь может быть курортом лишь для жителей ДНР.

«Курортный бизнес в Мариуполе может быть нацелен разве что лишь на жителей Донбасса и других бывших украинских территорий. Азовское море в принципе не курортное место, россияне его и раньше не жаловали, а в нынешних условиях точно не поедут. Иностранцы – тем более. Вот местные, тем более, в условиях отсутствия возможности ездить за границу и финансов, чтобы ездить хотя бы в Крым и на курорты Краснодарского края – другое дело. Но хватит ли этого, чтобы превратить Мариуполь в полноценный курортный центр? Сомнительно! Город изначально строился для иных целей, Донбасс изначально был промышленным центром России, и, мне кажется, это его судьба, и не стоит пытаться ее изменить. Регион сохраняет огромный промышленный потенциал, и глупо его разбазаривать. Даже в условиях непризнанности его можно заставить работать. А курорт весьма неплохой для регионального уровня есть в Седово, пусть им и остается», – сказал Родионов «ПолитНавигатору».