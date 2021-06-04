Эксперты не верят в размен Сирии на Украину

04.06.2021, Размена Украины на Сирию на встрече Байдена и Путина не будет Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президенты США и России на будущей встрече будут обсуждать экономические и военные вопросы, об Украине на ней речь идти не будет.

Об этом в беседе на «Укрлайф.тв» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В своём интервью руководитель корпорации «Ростех»Чемезов заявил о том, что Россия собирается поставлять уголь в Китай, и при этом потенциально заместит австралийский уголь на 6-70%. Это удар по Австралии, союзнику США в Тихом океане. Понятное дело, что подобного рода заявления могут по-разному оцениваться. Условно: «давайте обменяемся: вы не строите этот угольный терминал, а мы закрываем глаза на «Северный поток-2» или давайте подумаем о том что может быть интересно США в «Северном потоке-2», Может быть США войдут на 20-25% в собственность «Северного потока-2». Выгодно это США? Выгодно. Это разные варианты и, соответственно, именно экономические вопросы, а также вопросы, которая касаются систем вооружения и контроля над ними могут лежать в основе реального переговорного процесса. А всё что касается Украины, Сирии и так далее – это всё второстепенные вопросы, которые, возможно, будут подниматься, но я не верю, что они будут реально решены. Тем более я не верю в то, что они там же встретятся и скажут: «ну что, давай вот меняемся – я тебе Украину, а ты мне Сирию или ещё кого-то». Такого точно не будет», – сказал политолог.