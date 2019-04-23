Выборы
23.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Эксперты недоумевают от московских ждунов

Украинских политиков сравнили с шулерами, сидящими за карточным столом.

Об этом в эфире телеканала «Царьград ТВ» заявил политолог, редактор портала «Украина.ру» Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« В самой российской повестке, связанной с Украиной, мы постоянно чего-то ждем: «Давайте не будем делать резких движений. У них сейчас выборы, чтобы как-то не помешать». Одни выборы, вторые выборы, у них бесконечна эта история, это Украина. Мы сидим за карточным столом с шулерами, причем Зеленский – не главный джокер в этой колоде», – сказал эксперт.

Его также поддержала член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева.

«Обратите внимание, всегда говорят «народ Украины». А в отношении России они же не говорят «народ России», а «Кремль». Соответственно сразу идет противопоставление: «Здесь мы транслируем волю народа, а Российская Федерация транслирует исключительно волю Кремля». И вот это передергивание, глобальный обман, он присутствует. А то, что у народа России есть свое суверенное право, есть свое понимание ответственности за свою страну, оно размывается», – отметила сенатор.

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