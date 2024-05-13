Эксперты: Новая должность Шойгу – не понижение, а повышение

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Критики Сергея Шойгу напрасно преподносят его отставку с должности министра обороны и переход на работу секретарем Совбеза РФ как понижение.

«Удивительно. О понижении Шойгу пишут те же люди, которые много говорили, что секретарь Совета безопасности Патрушев – это второй человек по влиятельности после Путина. На самом деле Шойгу не понизили, а повысили», – указывает политолог Сергей Марков.

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Не случайно депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев уже опубликовал такое обращение к Шойгу:

«Поздравляю Шойгу Сергея Кужугетовича с повышением, назначением на важную государственную должность».

Специализирующийся на Китае политолог Николай Вавилов считает, что Шойгу наравне с Сергеем Лавровым теперь будет отвечать за дипломатию России, точнее, за ее военную составляющую.

«Шойгу в качестве секретаря Совбеза выступает для себя в новом качестве — главная его внешняя функция – диалог по стратегической стабильности (ядерная безопасность и не только) с визави Ван И и Салливаном».

Такую же версию нового функционала Шойгу выдвигает и политолог Борис Межуев:

«Теперь Белоусов будет беседовать с Остиным, а Шойгу с Салливаном?».

«Шойгу на посту секретаря Совбеза – координатор всех силовиков. Это первое. Второе: он вместе с Лавровым – системный координатор переговорного процесса с Глобальным Западом. Лавров – мягкое перо. Шойгу – железный меч. И это сигнал Западу – мы будем воевать и добиваться наших целей. Уступок не будет: если нет в этом мире “нашей” России, то зачем нам этот мир. Путин, конечно, игрок уровня 100», – резюмировал экс-глава ЛНР политолог Марат Баширов.