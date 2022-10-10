Эксперты о карме: Киевляне, почему не смеёмся?

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Новости Украины

Массированный ракетный удар по Украине призвал отрезвить живущих там граждан, накануне выражавших восторги по поводу террористического акта на Крымском мосту, отмечают российские и белорусские эксперты.

«Ветеринар по профессии, идиот по призванию, секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Алексей Данилов запостил фотографию взрыва на Крымском мосту и поющую Мерлин Монро, которая поздравляла Кеннеди с днем рождения. Тысячи счастливых киевлян устремились позировать и делать селфи на фоне взрыва.

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Если бы российский коллега Данилова был бы тоже умственно отсталым, он, наверняка, запостил бы сегодня песню «Обезоружена» в исполнении «любимой певицы Путина» Полины Гагариной. А довольные москвичи пустились бы в пляс на Манежке… На самом деле, радоваться ударам по мирной инфраструктуре (что союзника, что противника) – так себе идея… Зло (и пожелание зла) всегда возвращается. Такие дела», – комментирует белорусский политолог Юрий Воскресенский.

Его белорусский коллега Александр Шпаковский добавляет:

«Сдержанность, осторожность, нерешительность Москвы ошибочно воспринималась как слабость, слишком понадеялись на Запад и пятую колонну внутри РФ и всё-таки перешли пресловутые «красные линии». .. Уже можно констатировать, что удар и по Киевскому режиму, и по его западным покровителям был нанесён мощнейший. Кремль продемонстрировал, что нельзя бесконечно дёргать тигра за усы».

Историк и политолог из Донецка Владимир Корнилов отмечает:

«Не скрою, многие у нас ждали этих ударов, и после жесточайших многомесячных обстрелов городов Донбасса, и особенно после взрыва Крымского моста. Но вот не представляю я, чтобы наши люди в Москве или даже в многострадальном Донецке сейчас установили на улице плакат с этими кадрами и радостно фотографировались бы на его фоне! Все-таки мы разные!».

Военкор Евгений Поддубный отмечает гуманность руководства России.

«Президент России, судя по нашим действиям, продолжает беречь жизни жителей Украины, потому что не считает жителей Украины врагами. И я на стороне Путина. Враги — военные киевского режима, руководство страны, боевики и главари неонацистских формирований. Это враги. Жители крупнейших украинских городов сейчас без света и воды по вине Зеленского, его западных кураторов и окружения. Убийство Дугиной, удары по Курской и Белгородской областям, удары по Донецку, по лагерю беженцев в Старобельске, удары по автобусам с беженцами на севере и на юге… Киевский режим необходимо уничтожить, чтобы ликвидировать угрозу России и освободить Украину. И ещё мне очень жалко этих киевских девушек и юношей, которые позавчера радостно фотографировались на фоне постера с изображением горящего Крымского моста. Жалко, потому что они больны. И я очень рад, что никому в Москве и в голову не придёт сделать подобное сегодня».

Российский политолог Дмитрий Евстафьев уточняет, что у него «почти нет» злорадства «даже после того, как добрые хлебосольные киевляне… ликовали после взрыва на Крымском мосту, а потом заливали к вечеру печаль горилкой, узнав что мост стоит, а поезда идут».

«Хотим катарсиса украинского общества, погруженного в морок русофобии и веры в то, что мы «вата», «мокша» и «быдло»? А они «высшая раса», у которой есть «Нютелла»? Конечно, хотим! Но иногда для того, чтобы наступил этот самый катарсис, даже самому близкому человеку иногда бывает необходимо в кровь разбить морду и выгнать на некоторое время на холодок (ещё не мороз). Чтобы успокоился и охолонился. Чтобы мозги включил. Мы потом в дом его вернём. Обогреем. Поговорим по душам. И борща нальем. Нашего русского борща. Без злорадства. Но с дооолгой памятью».

Глава Крыма Сергей Аксенов отмечает:

«Сегодня хороший знак: украинские телеведущие не улыбаются и не хихикают. И у политиков типа Подоляка унылый вид. Помнится, после теракта на Крымском мосту, они писали на своих ресурсах: «Что дальше, русские?». Вот им ответ. И это только начало».

Экс-спикер МИД ДНР Дмитрий Долгов иронизирует:

«Вообще хорошо, что у нас ракеты ещё в марте кончились, а то могли бы подумать на нас».

Писатель Захар Прилепин возвращается к теме глумления киевлян по поводу теракта на Крымском мосту.

«Сегодня на Украине можно провести социологический опрос: «Ждёте ли вы ещё одной марки с изображением нового пожара на Крымском мосту?» Или и первая была на хер не нужна».