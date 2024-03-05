Эксперты обвинили банки в потворстве финансовым аферам Чубайса

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Госкорпорация «Роснано» хочет добиться в Арбитражном суде Москвы признания факта переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году, что позволило скрыть критическое положение компании и выдать кредиты под гарантии госбюджета, которые ранее утекли из России. За этими действиями стоял бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс, который в 2022 году уехал из страны.

В этом уверен экономист Никита Кричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос «А что, так можно было?» – не ставится: да, можно. Вопрос должен ставиться в отношении руководителей банков-кредиторов, допустивших фактическую будущую потерю средств самих банков и их акционеров, главный из которых – государство», – написал Кричевский в своем тг-канале.

«Это только в начале можно оказаться “третьим лицом” в суде, а дальше легко попасть в категорию повыше – в обвиняемые. Суд посмотрит, кто ставил подписи и почему. Кому-то пора бежать из страны», – прогнозирует политолог Марат Баширов.

Сам Чубайс находится в Израиле и, как сообщает издание Haaretz, собирается создать в Тель-Авивском университете центр, занимающийся «вопросом о том, как либералы сделали возможным то, что происходит в России». В статье утверждается, что он провел беседы на эту тему с двумя известными американскими историками, изучающими Россию, Юрием Слёзкиным и Стивеном Коткиным.

В октябре «Роснано» предупредила о риске своего банкротства: она не сможет погасить долги до конца 2023 года за счет собственных средств. Размер долга корпорации за первое полугодие 2023 года превысил 95 млрд рублей.

Первые признаки банкротства «Роснано», в которое государство вложило 200 млрд руб, появились еще в 2016 году. Деньги компании тратились на завышенные зарплаты и расходы и выводились за границу.

В конце 2021 года «Роснано» отказалось платить по своим долгам. Московская биржа приостановила торги облигациями компании. В результате ее индекс упал на 3,6%. Пострадали акции всех крупных госкорпораций, даже «Газпрома». Под угрозой был страновой кредитный рейтинг.

Через день после отъезда Чубайса из России в марте прошлого года новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить работу компании за 2010-2020 годы.

В мае 2022 появилась в СМИ информация о проверке силовиками скрытых в Европе счетах Чубайса. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов. Однако о возбуждении уголовных дел до сих пор ничего не слышно.