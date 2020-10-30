Эксперты объяснили, как и куда полетит ракета-носитель Зеленского

30.10.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать ракетный носитель лёгкого класса. Глава государства хочет, чтобы ракету для освоения космоса создали до конца его президентского срока, то есть, до марта 2024 года.

Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, для создания ракеты-носителя будут привлекать средства инвесторов, в том числе и иностранных государств. Инвесторами проекта могут быть как частные лица, так и иностранные государства.

«Вместо топлива, я так понимаю, будет украинская вакцина против коронавируса», – прокомментировал сообщение о создании украинской ракеты директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко на своей странице в Фейсбук.

Политолог Александр Семченко считает нереальным создание украинской ракеты на средства инвесторов.

«Развивать космическую промышленность при помощи инвесторов, тем более иностранных – глупость. Так нигде в мире не делают. Ну, пусть попробуют, чем бы дитя ни тешилось… Возможно, даже что-то создадут. Но даже если и что-то создадут, то это будет какая-нибудь американская ракета, которая уже давно устарела.

У нас, конечно, был большой потенциал, но ракеты делали не на одном «Южмаше», их делал весь СССР, в кооперации. Все это разбазарили, что выяснилось при Петре Порошенко, когда Украина уже пыталась создавать свои ракеты.

То, что дошло до стадии испытаний, имело плохую точность, не ответствующую современным требованиям. Потом придумали «Нептун» и пр., но это тоже вчерашний день. Сегодня у Украины уже не осталось ни кадрового, ни промышленного потенциала чтобы делать ракетный носитель для освоения космоса», – прокомментировал сообщение СМИ политолог.