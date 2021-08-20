Эксперты объяснили, как катера НАТО могут попасть в Азовское море

20.08.2021 15:57 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украина при поддержке НАТО наращивает военную активность вблизи границ России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет подготовка намеченного на сентябрь стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Объединенные усилия – 2021». Данные СКШУ пройдут почти одновременно с российскими маневрами «Запад-2021». В Херсонской области Силы специальных операций (ССО) ВСУ «отрабатывали механизмы выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп вероятного противника», – отмечается в статье.

Примечательно, что буквально вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна «увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей»..

Впрочем, эксперты сомневаются, что НАТО захочет силой прорываться в Азовское море.

«Вряд ли военно-морские партнеры и союзники Киева захотят через силовые меры попасть в Азовское море. Однако малые ракетные катера и небольшие патрульные корабли НАТО могут быть доставлены в эту морскую акваторию по суше», – говорит военный аналитик полковник в отставке Владимир Попов.

Он добавил, что на Украине помимо военно-морского взаимодействия с НАТО идет обустройство в военном плане береговой инфраструктуры.

Кроме того, аналитик напомнил, что ранее командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа заявлял о том, что к 2025 году будут созданы три дивизиона береговых мобильных комплексов «Нептун», оснащенных крылатыми ракетами, способными поражать цели на дальности до 300 километров.

«Один из дивизионов «Нептунов» уже в 2022 году будет размещен под Бердянском, что дает возможность Киеву держать под прицелом КР практически всю акваторию Азовского моря и Керченский пролив, в том числе и Крымский мост. Также в украинский флот недавно поступили турецкие ударные беспилотные комплексы Bayraktar TB2. По оценкам командования ВМСУ, флот страны приобретает новые возможности, повышает свои ударные возможности в Азово-Черноморском регионе. Это очень тревожные факты», – подчеркнул Попов.

В тоже время полковник запаса Шамиль Гареев убежден, что России ответить на угрозы со стороны Украины и НАТО. Он уточнил, что в Крыму размещены боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С», а также другие средства ПВО, хорошо прикрывающие важные военные и стратегические объекты в регионе.

Также аналитик напомнил, что Россия в апреле 2021 года в ответ на угрозы со стороны НАТО в ходе контрольной проверки перебросила на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ, а 15 кораблей Каспийской флотилии через Волго-Донской канал совершили переход в Азовское, а потом и Черное море на военные учения.

«Те, кто вынашивает в отношении Крыма реваншистские планы, должны знать о том, что Россия способна защитить полуостров и Черноморско-Азовскую акваторию от потенциальных агрессоров», – резюмировал Гареев.