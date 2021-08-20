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20.08.2021 15:57 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
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Эксперты объяснили, как катера НАТО могут попасть в Азовское море

Новости УкраиныУкраина при поддержке НАТО наращивает военную активность вблизи границ России. Об этом, передает корреспондент...

Украина при поддержке НАТО наращивает военную активность вблизи границ России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет подготовка намеченного на сентябрь стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Объединенные усилия – 2021». Данные СКШУ пройдут почти одновременно с российскими маневрами «Запад-2021». В Херсонской области Силы специальных операций (ССО) ВСУ «отрабатывали механизмы выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп вероятного противника», – отмечается в статье.

Примечательно, что буквально вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна «увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей»..

Впрочем, эксперты сомневаются, что НАТО захочет силой прорываться в Азовское море.

«Вряд ли военно-морские партнеры и союзники Киева захотят через силовые меры попасть в Азовское море. Однако малые ракетные катера и небольшие патрульные корабли НАТО могут быть доставлены в эту морскую акваторию по суше», – говорит военный аналитик полковник в отставке Владимир Попов.

Он добавил, что на Украине помимо военно-морского взаимодействия с НАТО идет обустройство в военном плане береговой инфраструктуры.

Кроме того, аналитик напомнил, что ранее командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа заявлял о том, что к 2025 году будут созданы три дивизиона береговых мобильных комплексов «Нептун», оснащенных крылатыми ракетами, способными поражать цели на дальности до 300 километров.

«Один из дивизионов «Нептунов» уже в 2022 году будет размещен под Бердянском, что дает возможность Киеву держать под прицелом КР практически всю акваторию Азовского моря и Керченский пролив, в том числе и Крымский мост. Также в украинский флот недавно поступили турецкие ударные беспилотные комплексы Bayraktar TB2. По оценкам командования ВМСУ, флот страны приобретает новые возможности, повышает свои ударные возможности в Азово-Черноморском регионе. Это очень тревожные факты», – подчеркнул Попов.

В тоже время полковник запаса Шамиль Гареев убежден, что России ответить на угрозы со стороны Украины и НАТО. Он уточнил, что в Крыму размещены боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С», а также другие средства ПВО, хорошо прикрывающие важные военные и стратегические объекты в регионе.

Также аналитик напомнил, что Россия в апреле 2021 года в ответ на угрозы со стороны НАТО в ходе контрольной проверки перебросила на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ, а 15 кораблей Каспийской флотилии через Волго-Донской канал совершили переход в Азовское, а потом и Черное море на военные учения.

«Те, кто вынашивает в отношении Крыма реваншистские планы, должны знать о том, что Россия способна защитить полуостров и Черноморско-Азовскую акваторию от потенциальных агрессоров», – резюмировал Гареев.

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